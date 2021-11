von sk

Wie ist die Lage in Ihrem Heimatort?

Wie viele Diebstähle gab es in Singen, wie viele Körperverletzungen in Konstanz? Ist Bad Säckingen krimineller als Waldshut-Tiengen? Und ist es im Schwarzwald wirklich ruhig und gediegen oder treiben sich in und um Villingen-Schwenningen viele Kriminelle herum?

Bild: BortN66/adobe stock/sk

Unsere große Datenanalyse der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) liefert die Antworten. Hier finden Sie die Zahlen, Daten und Fakten für jeden noch so kleinen Ort in Baden-Württemberg.

Von Corona gebeutelte Kriminelle

Bild: Brian Jackson/Adobe Stock/sk

Mitleid ist nicht angebracht, aber auch Kriminelle haben es während der Pandemie schwer. Dass die Menschen kaum noch vor die Tür gegangen sind, hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Kriminalstatistik – zumindest in einigen Bereichen.

Lesen Sie hier, wie sich die Pandemie auf die Kriminalität im Südwesten ausgewirkt hat.

Woher kommt das ganze Falschgeld?

Bild: Jens Büttner/sk

Haben Sie schon einmal versucht, mit Monopoly-Geld im Kiosk zu bezahlen? Eine Frau in Friedrichshafen wäre mit schlecht gefälschten Scheinen beinahe durchgekommen. Sie ist nur ein Beispiel von vielen. Die Anzahl der Falschgeld-Delikte ist enorm gestiegen. Auch in Villingen-Schwenningen gab es im vergangenen Jahr viele Fälle, in denen Falschgeld aufgetaucht ist.

Ist das eine Blütenschwemme? Wir sind der Sache auf den Grund gegangen.

Sicheres, beschauliches Südbaden

Bild: Angelika Wohlfrom

Es ist nicht alles schlecht und böse und gefährlich. Im Gegenteil: Der sicherste Ort im Südwesten liegt in Südbaden. Im Städtchen Ibach im Landkreis Waldshut gab es im vergangenen Jahr keine einzige Straftat.

SÜDKURIER-Redakteurin Angelika Wohlfrom hat sich vor Ort umgesehen – und sich trotz aller Beschaulichkeit und Ruhe an skandinavische Krimis erinnert gefühlt.

Der Hochrhein als Kinderporno-Drehscheibe?

Bild: Südkurier

Bei einer einzigen Hausdurchsuchung nach Drogen haben Waldshuter Kripobeamte 36.000 Kinder- und Jugendpornos entdeckt. Weshalb und wo es am Hochrhein eine extreme Häufung an Kinderporno-Delikten gibt und welcher Fall selbst für erfahrene Kriminalkommissare „außergewöhnlich“ war, lesen Sie in diesem Artikel.