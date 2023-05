Stuttgart vor 1 Stunde „Ganz schön krank“ – Chatverlauf zu „Dick Pics“ im Polizei-Prozess in Stuttgart vorgelesen Ein Inspekteur der Polizei ist wegen sexueller Nötigung angeklagt. Bereits vor Tat soll er Kolleginnen mit Nacktbildern und übergriffigen Nachrichten bedrängt haben.

Der Angeklagte in einem Prozess um sexuelle Nötigung kommt mit seiner Frau in den Gerichtssaal. Der inzwischen vom Dienst freigestellte Inspekteur der Polizei soll im November 2021 in Stuttgart eine Polizeibeamtin sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen sexueller Nötigung erhoben. Foto: Bernd Weißbrod/dpa | Bild: Bernd Weißbrod