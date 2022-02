Zwei Frauen machen in Schwenningen Bräute glücklich

Nikol Konta (links) und Romina Auer haben mitten in der Pandemie das Brautmodengeschäft „La belle mariée“ im alten E-Werk in Schwenningen eröffnet. Sie wollen damit ein wenig frischen Wind in die Region bringen. | Bild: Anja Ganter

Romina Auer und Nikol Konta haben sich mitten in der Pandemie selbstständig gemacht – mit einem Brautmodengeschäft im alten E-Werk. Ein Besuch im Atelier mit Backsteinwänden und ein Gespräch darüber, was Bräute heute wirklich wollen. Mehr über die beiden Unternehmerinnen lesen Sie hier.

Von Polen nach Hause: Die Odyssee des Willi Brombach

Willi Brombach, Lasterfahrer bei einer Firma in Dauchingen, erlitt vor Weihnachten in Polen einen Arbeitsunfall. | Bild: Anja Ganter

Nahe Krakau hat Willi Brombach einen Auftrag zum Transport von Medikamenten. Beim Einladen stürzt er schwer und muss dringend operiert werden. Doch es ist kurz vor Weihnachten – und die zuständige Berufsgenossenschaft handelt nicht. Brombach muss daher selber handeln. Und wie er das tut, lesen Sie hier.

Zurück ins Leben nach dem Tod ihrer Tochter

Ina Gandor trauert um ihre Tochter Patti. Sie kam im Alter von 16 Jahren bei einem Motorradunfall. | Bild: Eva Marie Stegmann

Es war eine Nachricht, die damals viele in der Region erschütterte: 2020 verstarb Patricia Gandor nach einem Unfall bei Allensbach. Wie geht es ihrer Mutter, der Konstanzerin Ina Gandor heute? SÜDKURIER-Redakteurin Eva-Maria Stegmann hat sie besucht und eine Frau getroffen, die seit dem Tod ihrer Tochter versucht, zurück ins Leben zu finden. Mehr dazu können Sie hier in dem Artikel nachlesen.

Zu Besuch in Schweizer Kommandobunkern

In Kreuzlingen steht ein Bunker getarnt als ein Haus. Hansjörg Huber und Urs Ehrbar vom Verein Festungsgürtel Kreuzlingen sind für dessen Pflege verantwortlich. Der SÜDKURIER zeigt Bilder des Bunkers von oben. | Bild: Timm Lechler

Der Festungsgürtel Kreuzlingen zählt über 80 Bunker direkt an der Grenze zu Konstanz. Manche davon sind riesige, in den Berg gebaute Kommandozentralen. Andere sind als normale Häuser getarnte Betonklötze. Aber wie sieht es darin aus? Unsere Videojournalistin hat sich in den Bunkern umgesehen und nimmt Sie mit auf eine spannende Erkundungstour.

Mutmaßliche Reichsbürgerin terrorisiert ihre Nachbarn in Tengen

Der Blick auf die Stadt Tengen: Im Hintergrund sind die Alpen zu sehen. | Bild: SK

Das Trauma begann mit einer abgeholzten Rosenhecke: Was wie ein banaler Streit unter Nachbarn aussieht, entpuppt sich in Tengen als jahrelanger Psychoterror durch mutmaßliche Reichsbürger. Eine SÜDKURIER-Recherche zeigt, wie Nachbarn, aber auch Richtern und Anwälten gedroht wurde – und wie machtlos der Rechtsstaat dabei wirkt. Mehr dazu lesen Sie in diesem Artikel.