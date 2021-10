Baden-Württemberg vor 1 Stunde

Für Thomas Strobl wird es ungemütlich: Beim Bezirksparteitag der CDU Südbaden wird der Landeschef mit Rückzugsforderungen konfrontiert

In drei Wochen hat die CDU ihren Landesparteitag. Kommt es dann zum Showdown für Thomas Strobl? Nach einer desaströsen Bundestagswahl und mehreren verlorenen Landtagswahlen in Serie rumort es gewaltig in der Partei. Das wurde am Samstag beim Parteitag der CDU-Südbaden deutlich. Unter dem Tagesordnungspunkt „Aussprache“ ging es zur Sache. Ein Antrag, mit dem Strobl zum Rückzug aufgefordert werden sollte, kam allerdings nicht durch.