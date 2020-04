Der zunächst für die Ostertage befürchtete erste Höhepunkt der Corona-Krise in Baden-Württemberg ist ausgeblieben. Auch nach den Osterfeiertagen standen am Dienstag landesweit noch ausreichend Kapazitäten an Intensiv- und Beatmungsplätzen für Covid-Patienten zur Verfügung. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) wertete das als „ganz wesentlichen Erfolg“ der eingeleiteten gravierenden Maßnahmen.

„Abstandhalten rettet Leben“

„Das zeigt, dass das fürsorgliche Abstandhalten tatsächlich jeden Tag Leben rettet. Und es mahnt uns, jetzt keinesfalls Entwarnung zu geben, sondern weiter die Lage akribisch zu beobachten, Infektionsketten wenn irgend möglich nachzuverfolgen und vor allem die vulnerablen Gruppen zu beschützen“, so Lucha am Dienstag gegenüber dem SÜDKURIER. „Wir haben unser Gesundheitssystem in Baden-Württemberg in den letzten Wochen unter Hochdruck gegen die Corona-Krise gewappnet und aufgerüstet: mit Beatmungsgeräten, Intensivbetten, Schutzausrüstung und Test-Kits. Es ist gut, dass wir derzeit – von vereinzelten lokalen Engpässen abgesehen – noch ausreichend freie Beatmungskapazitäten in den Intensivstationen haben.“

Nur wenige Kliniken im Land ausgelastet

Das Intensivregister DIVI der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, das weitgehend tagesaktuell für alle Bundesländer nach einem Ampelsystem die Belegungssituation intensivmedizinischer Bereiche der Krankenhaus-Standorte Deutschlands auflistet, zeigte am Dienstagmittag an 117 Standorten in Baden-Württemberg nur wenige rote Punkte, die eine komplette Auslastung in einer der drei Intensiv-Versorgungskategorien signalisieren.

336 Covid19-Patienten werden beatmet

Insgesamt listete das Register für Baden-Württemberg 463 Covid-19-Intensivpatienten auf, von denen 336 (72,6 Prozent) beatmet werden mussten. Von den dort gelisteten landesweit 2650 Intensivbetten wurden am Dienstagmittag 1396 als aktuell frei genannt. Allerdings unterscheiden sich die bei DIVI gelisteten Kapazitäten leicht von den Zahlen, die das Land selbst erhebt. Aktuell geht man im Sozialministerium bereits von mehr verfügbaren Intensivbetten und Beatmungsplätzen aus.

„Die Patientenzahlen waren über die Ostertage stabil, es gab im Vergleich zur Vorwoche keinen stärkeren Anstieg“, bestätigt Pressesprecher Benjamin Waschow für das Universitätsklinikum Freiburg. „Es gibt wohl eine Verzögerung. Wir hatten allerdings auch noch nicht über das Osterwochenende mit einem Höhepunkt gerechnet, sondern – wenn es denn einen gibt – am Ende dieser Woche“, so Waschow. Stand Dienstag wurden in der Freiburger Uniklinik 55 Covid 19-Patienten auf der Normalstation behandelt sowie 30 weitere Covid 19-Patienten auf der Intensivstation beatmet. Covid19-Patieten mit schweren Lungenentzündungen müssen bis zu drei Wochen lang beatmet werden. „Wir wären vorbereitet auf bis zu 150 Beatmungspatienten“, sagt der Sprecher. „Im Moment aber bleiben die Patientenzahlen stabil und sind zu handhaben.“

In einer zum Notfallzentrum umgebauten Sporthalle in Aalen bereitet Anke Müller ein Bett vor. Bis zu 125 Patienten können hier versorgt werden, wenn die Kliniken des Ostalbkreises überlastet sind. | Bild: Stefan Puchner

Noch Anfang April waren Experten und Politik davon ausgegangen, dass die klinischen Fallzahlen von Corona-Patienten an Ostern einen Peak erreichen und somit auch die Kliniken an ihre Grenzen kommen könnten. Daher hatte das Land fieberhaft an einer Erhöhung der Intensiv- und Beatmungskapazitäten in den Krankenhäusern gearbeitet.

5000 Intensivbetten als Zielmarke

„Das Ziel ist, auf 5000 Intensivbetten zu kommen“, sagt Sozialministeriumssprecher Jox. Bis Ende der laufenden Woche sollen es bereits bis zu 3500 Betten sein, zudem sind neue Beatmungsgeräte geordert. Für eine Entwarnung sei es trotz einzelner Signale vorsichtiger Entspannung allerdings noch viel zu früh, so Jox weiter. „Ostern ist vorbei, die erste Marke ist erreicht, aber jetzt das Signal zu geben, dass wir über den Berg wären, wäre das Falscheste vom Falschen“, so der Sprecher. „Wenn wir jetzt die Bremse lockern, würden die Infiziertenzahlen in drei Wochen durch die Decke gehen.“

Echtzeit-Zugriff auf freie Betten

Unabhängig vom DIVI-Register, das einen bundesweiten Überblick über freie Betten ermöglicht, betreibt Baden-Württemberg mit dem sogenannten Covid-19-Resource-Board eine Echtzeit-Planungsplattform für den Rettungsdienst. Mittlerweile sind dort nach Angaben aus dem Sozialministerium 95 Prozent aller freien Betten im Land abgebildet. An einer Schnittstelle zwischen beiden Registern – DIVI und Ressource-Board – wird derzeit gearbeitet.