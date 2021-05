Die Schweiz hat ihre Corona-Auflagen bereits gelockert, weitere Öffnungen könnten Ende Mai folgen. Auch die Quarantäne-Pflicht für deutsche Tagestouristen gibt es nicht mehr. Hier beschreiben wir, was Sie jetzt mit der Familie oder Freunden in der grenznahen Schweiz wann und zu welchen Preisen erleben können.

Seit April läuft das Freizeitleben in der Schweiz wieder an. Die Regierung hat mehrere Corona-Beschränkungen gelockert. Neben der Außengastronomie haben auch zahlreiche Museen, Zoos oder Freizeitparks ihren Betrieb aufgenommen. Ab dem 31. Mai will