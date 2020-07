Gruppenvergewaltigung vor 1 Stunde

Freiburger Mammutprozess geht in die Schlussphase: Wie eine Anwältin bis zuletzt versucht, das entscheidende Gutachten zu stürzen – und damit scheitert

Über ein Jahr nach Prozessbeginn droht der Prozess um die Gruppenvergewaltigung in Freiburg an einem in Frage gestellten Gutachten zu scheitern. Doch dann kommt plötzlich alles anders.