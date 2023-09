Ein 19-Jähriger ist mitten in der Nacht am Freiburger Münster von einem Baugerüst rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Einem Sprecher zufolge hatte der Mann keinen Alkohol getrunken. Den Erkenntnissen nach war er in der Nacht zum Samstag auf das Gerüst geklettert. Es gebe weder Hinweise auf Begleiter noch auf einen Suizidversuch. (dpa)