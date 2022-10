Aus Angst vor einer großen Spinne im Auto hat eine Frau in Baden-Württemberg die Polizei gerufen. Sie brauche dringend Hilfe und könne nicht mehr weiterfahren, berichtete die 33-Jährige den Beamten nach Angaben der Polizei vom Sonntag. Beamte suchten den Wagen der Frau daraufhin am Freitagabend in Langenenslingen nach dem Tier ab – jedoch ohne fündig zu werden. Offensichtlich habe das aber gereicht, um die Frau zu beruhigen, denn sie setzte danach ihre Fahrt fort, sagte ein Polizeisprecher.

Spinnenphobie ist eine krankhafte Angst. Betroffene untersuchen vorm Schlafengehen zum Beispiel etliche Male ihr Bett oder meiden Spaziergänge im Wald, um unliebsamen Begegnungen mit den achtbeinigen Tieren zu entgehen. Beim Anblick von Spinnen entwickeln sie Symptome wie Schweiß, Herzklopfen und Anspannung aller Sinne. Frauen sind Experten zufolge deutlich häufiger betroffen als Männer. (dpa)