Die Tat sorgte weit über Bonndorf hinaus für Trauer: Am Nachmittag des 2. Juni soll hier ein damals 49-Jähriger seine getrennt lebende Ehefrau mit einem Messer umgebracht haben. Die Tat ereignete sich nahe der Wohnung der Frau auf der Straße, eines der drei Kinder der 35-jährigen Jennifer K. mussten den Angriff mit ansehen. Seit September steht fest, dass die Staatsanwaltschaft den Mann wegen Mordes vor Gericht anklagen will. Jetzt ist auch klar, ab wann das der Fall sein wird: Das Landgericht Waldshut-Tiengen informiert, dass die Anklage zugelassen wird und der Prozess am Dienstag, 14. November beginnt.

Sechs Verhandlungstage sind angesetzt, das Urteil soll nach jetziger Planung am 28. November fallen. Zur Mordanklage kam es, weil die Staatsanwaltschaft niedere Beweggründe sieht: Der Mann habe das Ende der Beziehung nichts akzeptieren wollen und einen Besitzanspruch auf die Frau erhoben. Zudem habe die Getötete in diesem Moment nicht mit einem Angriff gerechnet und sei schutzlos gewesen.

Die Frau starb wegen ihres massiven Blutverlustes noch am Tatort. Zeugen hatten den Täter zu Boden gebracht, die Polizei nahm ihn daraufhin fest. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft verhängt. Der Angeklagte ist gemäß älterer Angaben der Staatsanwaltschaft vorbestraft, die Strafverfolger gingen mit Ermittlungsstand September davon aus, dass der mittlerweile 50 Jahre alt gewordene Mann zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig war. Schon kurz nach der Tat gab es Hinweise, wonach der Mann wenige Tage zuvor noch in psychiatrischer Behandlung war.

Kriminalität

Es gab ein Kontaktverbot

Die getötete Frau hatte bereits rund einen Monat vor der Tat ein Kontaktverbot gegen ihren ehemaligen Partner beantragt. Große Solidarität zeigten die Menschen in der Region mit den hinterbliebenen Kindern: Nachdem deren Großvater im SÜDKURIER die schwierige finanzielle Lage geschildert hatte, kamen fast 18.000 Euro an Spenden zusammen.