Konstanz vor 6 Stunden

Frau gibt sich bei Grenzkontrolle in Konstanz als Spanierin aus – spricht aber kein Wort Spanisch

Das hätte sie sich vorher besser überlegen sollen: Eine junge Frau versuchte am Dienstag bei Konstanz mit gefälschter Identität nach Deutschland einzureisen. Ein Ausweisfoto, auf dem eine andere Frau zu sehen war, sowie ihre fehlenden Sprachkenntnisse verrieten die 24-Jährige. Was mit ihr weiter passierte und welche Staatsangehörigkeit sie in Wahrheit hat.