Eine 26-jährige Frau ist in Weinstadt in Baden-Württemberg in einem Altkleidercontainer stecken geblieben. Ein Passant fand sie am Samstagmorgen auf einem Parkplatz leblos an dem Container, wie die Polizei in Aalen am Montag mitteilte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die 26-Jährige in den Container steigen wollte, um Altkleider herauszuholen. Dabei blieb sie in der Klappe stecken und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Die Todesursache war zunächst unklar. Den Angaben zufolge gibt es bislang keinerlei Hinweise auf eine Fremdbeteiligung am Tod der Frau. Die Kriminalpolizei ermittelt. (AFP)