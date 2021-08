Der Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei am Sonntag gegen 12.30 Uhr. Eine Streife des Reviers am Stuttgarter Hauptbahnhof kontrollierte gerade eine Person, als eine Frau an einem Polizisten vorbeilief und ihm dabei an das Gesäß griff.

Daraufhin haben die Bundespolizisten die 39-Jährige angesprochen und wollten sie auf die Dienststelle mitnehmen, um ihre Identität festzustellen. Doch die Frau entblößte sich vor den Polizisten und den Passanten und versuchte mehrfach einer Polizistin in den Intimbereich zu fassen.

Psychische Ausnahmesituation

Auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart verhielt sich die in Esslingen wohnhafte Frau zunehmend aggressiv, weshalb Beamte sie schließlich fesseln mussten. Da sie sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachten Einsatzkräfte die unverletzte 39-Jährige nach einer Untersuchung durch einen hinzugerufenen Arzt in eine Spezialklinik.

Die polizeibekannte Frau muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Erregung öffentlichen Ärgernisses und der sexuellen Belästigung rechnen.