Ein Bild aus einer Fotofalle vom 13. Februar zeigt zwei Wölfe nahe des Schluchsees im Landkreis Waldshut. Am Folgetag wird ganz in der Nähe ein gerissenes Rind gemeldet. Was bedeuten diese Sichtungen? Der SÜDKURIER klärt wichtige Fragen.

Was ist über die Wölfe auf dem Foto bekannt?

Experten gehen wegen des Bewegungsprofils und des üblichen sozialen Verhaltens davon aus, dass es sich bei den fotografierten Tieren um ein Wolfspaar – also um einen Rüden und eine Fähe handelt.

Laut der Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) ist es wahrscheinlich, dass sich eine zugewanderte Wolfsfähe einem der drei Rüden in Baden-Württemberg angeschlossen hat. Eine genauere Bestimmung sei anhand des Fotos nicht möglich.

Bild: Maptiler/SK

Wurde das tote Rind am Schluchsee von einem Wolf gerissen?

Ob das tote Rind Opfer eines Wolfes wurde, ist bislang nicht sicher. Das Wildtierinstitut der FVA rechnet in anderthalb Wochen mit einem Ergebnis der Analyse.

Kommt es jetzt zu einer Rudelbildung im Südschwarzwald?

Die FVA geht davon aus, dass es in diesem Jahr zu einer Rudelbildung in der Region kommen wird. Wölfe gelten als reproduktionsfreudig.

Sie paaren sich im Februar oder März und bringen im April oder Mai ein bis acht Welpen zur Welt. Nach zehn bis 22 Monaten verlässt der Nachwuchs das Rudel und sucht sich ein eigenes Territorium.

Ab wann spricht man von einem Rudel?

Ein Rudel besteht aus zwei erwachsenen Wölfen und nachgewiesenem Nachwuchs. Durchschnittlich wird dabei von acht Tieren ausgegangen: Zwei Alttiere, vier Welpen und zwei Jährlinge, also einjährige Tiere.

Im Beobachtungsjahr 2021/2022 wurden bundesweit 161 Rudel, 43 Paare ohne Nachwuchs und 21 Einzeltiere erfasst. Die Gesamtzahl der Wölfe kann nur geschätzt werden und liegt wohl zwischen 1300 und 1500 Tieren.

Die meisten Wölfe kommen im Nordosten Deutschlands vor, gut die Hälfte aller Rudel ist in Brandenburg und Niedersachsen zuhause. Ende 2022 galten drei männliche Einzeltiere als sesshaft in Baden-Württemberg.

Wie viele Rudel wären im Schwarzwald denkbar?

Vom baden-württembergischen Umweltministerium heißt es dazu: „Viele Faktoren beeinflussen, ob und in welchem Gebiet sich ein Wolf niederlässt und ob sich daraufhin ein Rudel etabliert.“ Eine Aussage darüber, wie viele Rudel im Land leben könnten, sei daher nicht möglich.

Allgemein lässt sich aber sagen, dass die Anzahl der möglichen Rudel in einer Region aufgrund der ausgeprägten Territorialität der Wölfe sehr begrenzt ist. Der Vergleich mit anderen Ländern hat auch nur bedingte Aussagekraft. Das etwas kleinere, dafür deutlich dünner besiedelte Brandenburg etwa beherbergt 47 Rudel – entscheidend ist aber vor allem die Beutetierverfügbarkeit.

Wie groß ist ein Wolfsrevier?

In Mitteleuropa sind Reviergrößen zwischen 100 und 350 Quadratkilometern normal, in Skandinavien zum Beispiel wurden aber auch schon Reviere über 1000 Quadratkilometer nachgewiesen.

Zum Vergleich: Der ganze Schwarzwald ist etwa 6000 Quadratkilometer groß, der Kreis Waldshut rund 1100 Quadratkilometer.

Wie weit bewegen sich die Wölfe?

Wölfe können täglich zwischen 50 und 150 Kilometer wandern. Die Reviergröße hängt maßgeblich von der Verfügbarkeit von Beutetieren ab, denn der Wolf kann nur wenige Tage ohne Futter überleben. Je weniger Beutetiere vorhanden, desto größer das Revier.

Wie wird nun mit der Sichtung umgegangen?

Die FVA verstärkt ihr Monitoring mit dem Einsatz weiterer Wildkameras und der Suche nach Spuren und Losung, also Urin und Kot der Tiere.

Welche Rolle spielt der Wolf im Ökosystem?

Der Wolf kann Populationen von Pflanzenfressern wie Rehen, Hirschen und Wildschweinen regulieren und wirkt sich so positiv auf Wälder aus: Zu viele Pflanzenfresser beschädigen zu viele junge Pflanzen, die wichtig für das Ökosystem Wald sind. Wölfe jagen vor allem leichte Beute, also auch kranke und verletzte Tiere. Aber auch Nutztiere wie Schafe und Ziegen in ungeschützten Herden können Beute werden.

Welche Gefahr für Weidetiere geht von Wölfen aus?

Zwischen 2001 und 2019 machten Nutztiere 1,4 Prozent in der Nahrungszusammensetzung der deutschen Wölfe aus. Mit über 70 Prozent spielten Rehe und Wildschweine die größte Rolle in ihrer Ernährung. Die Schadenstatistik der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) zeigt seit der Wiederkehr und Ausbreitung des Wolfes in Deutschland aber eine stete Zunahme getöteter Nutztiere mit einem vorläufigen Höhepunkt im Jahr 2020, als fast 4000 Fälle registriert wurden. Im Folgejahr ging die Zahl allerdings deutlich auf unter 3500 Fälle zurück.

Die FVA empfiehlt in Gebieten mit sesshaften Wölfen wie etwa im Südschwarzwald präventiven Herdenschutz vor allem für Schafe, Ziegen und Gatterwild. Ein Grundschutz ist auch nötig, damit Tierhalter im Fall verletzter oder getöteter Nutztiere Ausgleichszahlungen bekommen können. Auch Schutzmaßnahmen werden staatlich gefördert.

Wie wird mit den Wölfen umgegangen?

Der Wolf ist eine streng geschützte Tierart. Sowohl der vorsätzliche als auch der versehentliche Abschuss eines Wolfes stehen unter Strafe. Ziel gegenwärtiger Wolfspolitik ist die Ausbreitung der Art, „ohne dass es zu schwerwiegenden Wolf-Mensch-Konflikten kommt“, heißt es im Konzept des DBBW.

Was müssen Menschen beachten?

Tatsächlich einem Wolf zu begegnen, gilt als sehr unwahrscheinlich. „Wenn, dann passiert das für einen Sekundenbruchteil – und dann sind die wieder weg“, sagt der Biologe Rainer Luick, der regelmäßig Vorträge zum Thema Wolf hält. „Das sind Wildtiere, die verdienen Respekt. Man sollte die nicht füttern und auch nicht streicheln. Einfach nicht stören.“

Das Bundesumweltministerium schreibt zur Gefahr für den Menschen, die Gewöhnung an dessen Umgebung führe nicht per se zu problematischem Verhalten. „Wenn Wölfe die Erfahrung gemacht haben, dass die Wahrnehmung menschlicher Präsenz ohne negative Konsequenzen verläuft, reagieren sie bei Begegnungen mit Menschen und Fahrzeugen in der Regel zwar vorsichtig, aber nicht extrem scheu und traben meist ohne übermäßige Hast davon.“

Den wenigen überlieferten Fällen, in denen Wölfe Menschen angriffen, gingen in den allermeisten Fällen Provokationen voraus. Tollwut stellt kein Risiko mehr da, die Viruserkrankung in Deutschland seit 2008 als ausgerottet gilt.

Aus der wolfserfahrenen Region Lausitz gibt es noch folgende Tipps, falls ein Wolf sich nicht entfernt, sobald er Menschen bemerkt: Sich bemerkbar machen, langsam zurückgehen, nicht rennen. Falls der Wolf wider Erwarten doch folge, stehenbleiben und ihn einschüchtern, durch groß machen, schreien, eventuell etwas auf ihn werfen.