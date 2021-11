Kriminalität vor 30 Minuten

Foltervideo entdeckt: Zahlreiche weitere Anklagen und Prozesse gegen Beteiligte an Singener Messerattacke – erste Urteile gefallen

Die Messerattacke in Singen hält die Konstanzer Justiz auch nach dem Urteil im Hauptprozess weiter auf Trab. Voraussichtlich vier weitere Prozesse sind die Folge – wegen weiterer Attacken in Singen und Freiburg. Dabei geht es auch um Erniedrigungen vom Entkleiden bis hin zum Anpinkeln. Was den Beschuldigten vorgeworfen wird und wie hoch die ersten Urteile gegen zum Teil bereits verurteilte Täter ausgefallen sind.