Flugzeug verunglückt am Konstanzer Flugplatz – Insassen werden verletzt

Aufregung am Dienstagmittag: Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rast in Richtung des Konstanzer Flugplatzes. Ein kleines Ultraleichtflugzeug ist auf der Landebahn verunglückt und liegt auf dem Dach. Die zwei Insassen – ein Vater und sein 18-jähriger Sohn – sind verletzt und werden von den Rettungskräften betreut, auf Tragen gelegt und in eine Klinik gebracht. Mehr über den Unfall am Konstanzer Flugplatz lesen Sie hier.

Verkehrsminister Hermann hält den Bodenseeradweg für gefährlich

Die 13 Kilometer zwischen Überlingen und Meersburg zählen zu den beliebtesten Abschnitten des Bodensee-Radwegs. Landesverkehrsminister Winfried Hermann ist sie geradelt und kommt mit einer Erkenntnis im Gepäck zurück: Der Bodenseeradweg sei mittlerweile an seiner „Leistungsgrenze“ angelangt. Es gebe einige Engstellen, an denen es gefährlich werden und zu Unfällen kommen könne, wenn sich nichts ändert.

Verkehrsminister Winfried Hermann bei seiner Tour auf dem Bodenseeradweg. | Bild: Stefan Hilser

Was der Verkehrsminister während seiner Fahrt auf dem Bodensee-Radweg erlebt hat und an welchen Stellen er Verbesserungsbedarf sieht, lesen Sie hier.

Ihr Sohn Gino starb bei der Tour de Suisse: Wie Sandra Mäder sein Andenken bewahren will

Sandra Mäder hat das Schlimmste erlebt, das Eltern passieren kann – sie hat ihren Sohn verloren. Gino Mäder, einer der besten Radfahrer der Schweiz, starb in diesem Sommer mit nur 26 Jahren nach einem Unfall bei der Tour de Suisse.

Gino Mäder war einer der besten Radfahrer der Schweiz, auch wenn er das selbst so nie gesagt hätte. Seine Mutter spricht über seine letzten Stunden, seinen Lebensweg – und das, was über den Tod hinaus Bestand haben soll. | Bild: Dirk Salzmann/Witters

Erstmals spricht seine Mutter nun über den tragischen Verlust. Wie geht sie mit dem Unfalltod um, den Millionen Menschen mitverfolgten? Und wie soll ein Verein nun die Erinnerung an Gino wachhalten? Darüber lesen Sie hier mehr.

Rote Karte für Fußball-Club! Türkgücü Tuttlingen soll vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden

Paukenschlag im Südwest-Fußball! Der Württembergische Fußballverband (WFV) will den Kreisliga-Verein Türkgücü Tuttlingen vom Spielbetrieb für die Saison 2023/24 ausschließen.

Unser Symbolbild zeigt eine Schiedsrichterin, die mit der Roten und Gelben Karte auf einem Rasen steht. | Bild: Robert Michael, dpa

Eine drastische Strafe, die laut Verband jedoch gerechtfertigt ist, denn die Vorwürfe gegen den Verein wiegen schwer: Vorgeworfen werden dem Club zum einen der Einsatz von Spielern unter falschem Namen sowie provozierte Spielabbrüche. Um welche Partien es dabei geht und wie es für den Türkgücü Tuttlingen nun weitergeht, lesen Sie hier.

Abenteuer Japan: Familie vom Bodensee wagt Rucksackreise mit Kleinkind

Eine Rucksackreise durch Japan mit Kindersitz und Windeln im Gepäck – was verrückt klingt, haben Viviane und Bastian Hauk-Jegen gewagt.

Eine Rucksackreise mit Kind ist eine Herausforderung. Neben Kleidung müssen auch Windeln und ein Kindersitz mit. | Bild: Bastian Hauk-Jegen

Bereits 2020 wollten die beiden per Anhalter vom Bodensee bis nach Tokio reisen, doch dann kam ihnen die Corona-Pandemie in die Quere. Im Januar starteten sie ihren zweiten Versuch – nun allerdings als Trio mit ihrem einjährigen Sohn. Wie dieses Abenteuer verlief, wo die kulturellen Unterschiede besonders groß und die Herausforderungen besonders hart waren, lesen Sie hier.