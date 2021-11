Baden-Württemberg vor 19 Minuten

Feuer an ICE wegen heiß gelaufener Bremse in Offenburger Bahnhof – Fahrgäste bleiben unverletzt

Im Bahnhof von Offenburg in Baden-Württemberg ist an einem ICE ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, wurde sie am Vorabend alarmiert.