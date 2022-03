Ein Mann aus Ostrach hat versucht, das Schweizer Konkursamt zu erpressen, drohte auch mit Militärgewalt. Recherchen zeigen, wie außergewöhnlich der Fall danach wurde, samt einer Verfolgungsjagd und Festnahme in Ungarn.

Sie glauben, das Deutsche Reich bestehe in den Grenzen aus dem Jahr 1937 fort und widersetzen sich gezielt Gesetzen und Behörden, manchmal auch mit Morddrohungen und roher Gewalt: Rund 400 „Reichsbürger“ gibt es in Südbaden und in der