von SK

Nach den vergangenen Corona-Jahren mit vielen Ausfällen und Einschränkungen winkt 2023 endlich wieder ein richtiger Festival-Sommer. Auf diese Konzerte und Festivals können Sie sich noch bis in den Herbst hinein freuen!

Schloss Salem Open Air 2023

Datum : 21. Juli bis 11. August 2023

: 21. Juli bis 11. August 2023 Ticketpreise : 69,50 bis 107 Euro

: 69,50 bis 107 Euro Top Acts in diesem Jahr: Roland Kaiser, Eros Ramazzotti, One Republic, Andreas Gabalier und Simply Red

Das Schloss Salem Open Air in Salem ist bereits seit 2005 eine beliebte Open Air Veranstaltungsreihe für alle Musikfans. In den vergangenen Jahren sind bereits Künstler aus aller Welt im Salemer Schlossgarten aufgetreten. Darunter waren Pink, Sting, David Garrett, Joan Baez, Cro, Die Fantastischen Vier oder Rea Garvey.

Die Konzerte beginnen 2023, bis auf das Simply Red Konzert (19 Uhr), jeweils um 20 Uhr. Informationen zu den Künstlern und den Tickets gibt es hier.

Ferienzauber in Rottweil 2023

Datum: 19. Juli bis 19. August 2023

19. Juli bis 19. August 2023 Ticketpreise : stehen noch nicht fest

: stehen noch nicht fest Top-Acts in diesem Jahr: noch nicht bekannt

Der Rottweiler Ferienzauber ist ein Kultur- und Musik-Festival am Wasserturm und dem Kraftwerk. Ein Mix aus Musik, Kabarett und Comedy gestaltet das bunte Programm des Festivals. (Seite wird gewartet)

Summerty-Festival 2023

Datum : 21. und 22. Juli 2023

: 21. und 22. Juli 2023 Ticketpreise : 35 bis 72 Euro

: 35 bis 72 Euro Top-Acts in diesem Jahr: Gestört aber geil, Oli P., Lucas Cordalis und Mia Julia

Beim Pfullendorfer Summerty-Festival im Seepark 6 gibt es wieder die besten Party-Kracher aus Schlager, 90er, 2000er und EDM. In den vergangenen Jahren sind im Seepark Künstler wie Loona, Blümchen, Die Atzen, Kay One, Anna-Maria Zimmermann, Anita und Alexandra Hofmann sowie Pietro Lombardi aufgetreten. Tickets gibt es hier.

Feierstimmung beim Summerty-Festival 2022 in Pfullendorf. | Bild: Lorna Komm (Archiv)

Altheimer Open-Air 2023

Datum : 28. bis 30. Juli 2023

: 28. bis 30. Juli 2023 Ticketpreise : 29 Euro, Campingticket kostet zusätzlich zehn Euro

: 29 Euro, Campingticket kostet zusätzlich zehn Euro Top-Acts in diesem Jahr: Mal Élevé, Majan, Von Welt und Stixonspeed

Das bekannte Musikfestival in Oberschwaben bietet eine gute Mischung aus talentierten Nachwuchsmusikern aus der Region und namhaften Bands. Beim Altheimer Open-Air haben schon Guano Apes, Die Orsons, Fugger, Dj Beats oder Fuse eingeheizt. Tickets gibt es hier.

Kulturufer in Friedrichshafen 2023

Datum : 28. Juli bis 6. August 2023

: 28. Juli bis 6. August 2023 Ticketpreise : 22 bis 27 Euro

: 22 bis 27 Euro Top-Acts in diesem Jahr: Sons Of The East, Wallis Bird & Spark – Vision of Venus, Ida Nielsen & The Funkbots und die Königstiger der Zauberszene Siegfried & Joy

Die 37. Auflage des Kulturufers bietet Indie-Folk-, Funk- und Klassikliebhabern Musik vom Feinsten. Dieses Jahr gibt es wieder ein kunterbuntes Line-Up für das Festival in Friedrichshafen. Neben vielen Straßenkünstlern und Akrobaten, sind in den vergangenen Jahren auch größere Künstler wie Eko Fresh aufgetreten. Die Konzerte starten alle um 20 Uhr.

Rock am Segel 2023

Datum : Der konkrete Termin folgt noch

: Der konkrete Termin folgt noch Ticketpreise : Fünf bis sieben Euro

: Fünf bis sieben Euro Top-Acts in diesem Jahr: Stehen noch nicht fest

Das Festival am Konzertsegel in Radolfzell wird vom Jugendgemeinderat organisiert und besteht schon seit 25 Jahren. Das Festival Rock am Segel ist hauptsächlich für ein jüngeres Publikum gedacht und findet jedes Jahr zu Beginn der Sommerferien statt.

Im vergangenen Jahr hat das DJ-Duo Outsidethebox mit House- und Technomusik für Stimmung gesorgt. DXVE verzauberte das Publikum mit Deutsch-Pop, BEVN trat mit Rap auf. Yasin und seine Latenight-Band deckten mit Soul, Oldschool-Hip-Hop, Rough und Good Vibes ein breites Spektrum ab.

Rock am Segel lockt 2019 viele junge Besucher an das Radolfzeller Seeufer. | Bild: Jarausch, Gerald (Archiv)

Stars in Town in Schaffhausen 2023

Datum : 2. bis 12. August 2023

: 2. bis 12. August 2023 Ticketpreise : 103 bis 499 Schweizer Franken

: 103 bis 499 Schweizer Franken Top-Acts in diesem Jahr: Zucchero, Sido, Michael Patrick Kelly, Tones and I, Die Toten Hosen und Lea

Das schweizer Festival Stars in Town hat für jeden Geschmack den passenden Künstler auf der Bühne. Neben der Musik runden viele Streetfood-Angebote das Programm in der Schaffhauser Altstadt ab. Bei Stars in Town sind schon Künstler wie Nico Santos, Rag ‚n‘ Bone Man, Johannes Oerding, Milky Chance, Die Fantastischen Vier und Clueso. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Höri Musiktage 2023

Datum : 3. bis 13 August 2023

: 3. bis 13 August 2023 Ticketpreise : Stehen noch nicht fest

: Stehen noch nicht fest Top-Acts in diesem Jahr: Stehen noch nicht fest

Die Musiktage auf der Halbinsel Höri sind für Fans der klassischen Musik ein Muss. Junge Musiker aus ganz Europa sowie Solisten und Ensembles aus vielen Ländern, wie der Christian Benning Percussion Group oder Quatuor Hanson, bieten dem Publikum eine große Vielfalt erstklassiger Konzerte. Mit dabei sind auch lokale Musikvereine. Das Klassikfestival wird im Augustiner Chorherrenstift Öhningen veranstaltet. Tickets gibt es hier.

Konstanzer Stadtgartenfest und Seenachtfest 2023

Datum : 9. bis 12. August 2023

: 9. bis 12. August 2023 Ticketpreise : Werden noch bekannt gegeben

: Werden noch bekannt gegeben Top-Acts in diesem Jahr: Stehen noch nicht fest

Die Neuausrichtung des Konstanzer Stadtgartenfestes feierte im vergangenen Jahr eine gelungene Premiere und soll vom 9. bis 11. August 2023 in ausgefeilter Form an den Start gehen. Am 12. August geht es mit dem Konstanzer Seenachtfest am Hafen und Festplatz Klein Venedig weiter.

Der Höhepunkt des Seenachtfests ist in jedem Jahr das Feuerwerk (Archivbild). | Bild: Hanser, Oliver

Dann verwandelt sich die Konstanzer Uferpromenade in eine kilometerlange Freiluft-Bühne. Hier tummeln sich Musikbands, Akrobaten, Wasserskiläufer und Feuerkünstler. Ein Highlight ist das Seefeuerwerk mit Alpenkulisse. Highlights waren in den vergangenen Jahren die kultige Lederhosen-Band Voxxclub, DJ Chris Montana und das Berliner Duo YouNotUs.

Musikfestwochen in Winterthur 2023

Datum : 9. bis 20. August 2023

: 9. bis 20. August 2023 Ticketpreise : Stehen noch nicht fest

: Stehen noch nicht fest Top-Acts in diesem Jahr: Werden noch bekannt gegeben

Die Altstadt von Winterthur (CH) verwandelt sich im Sommer wieder in eine Musikfestmeile für Groß und Klein. Mehr als 100 Veranstaltungen finden vor einzigartiger Kulisse statt. Neben Konzerte stehen Lesungen, Theater, Kunst und Familienaktivitäten auf dem Programm. Viele Veranstaltungen sind kostenlos. In den vergangenen Jahren sind Künstler wie Anaïs Mitchell, Cleopatrick, Andrina Bollinger, Bummelkasten oder Edwin Rosen aufgetreten.

Fantastical in Kreuzlingen 2023

Datum : 11. bis 13. August 2023

: 11. bis 13. August 2023 Ticketpreise : Stehen noch nicht fest

: Stehen noch nicht fest Top-Acts in diesem Jahr: Werden noch bekannt gegeben

Das Kreuzlinger Seenachtfest, auch Fantastical genannt, findet im Seeburgpark statt. Zu Wasser, in der Luft und an Land gibt es Attraktionen, die zum Staunen bringen und zum Mitmachen einladen. Live-Musik und Food-Truck-Spezialitäten runden das Programm ab. In den vergangenen Jahren sorgten Obacht Obacht, Outsidethebox, Alois oder Nico Zepfel für gute Stimmung. Tickets sind bald im Vorverkauf erhältlich.

Street Parade in Zürich 2023

Datum : 12. August 2023

: 12. August 2023 Ticketpreis : Kostenloser Eintritt

: Kostenloser Eintritt Top-Acts in diesem Jahr: Werden noch bekannt gegeben

Die wohl farbigste House- und Technoparade der Welt fasziniert mit etwa 30 bunt dekorierte Trucks, die im Schritttempo durch die Menschenmenge ums Zürcher Seebecken fahren. Die Fahrzeuge sind mit großen Musikanlagen bestückt, DJs und Feierlustige fahren mit. Auf acht Bühnen gibt es elektronische Musik und Lasershows.

In der Vergangenheit legten Dj-Größen wie Swedish-House-Mafia-Mitglied Steve Angello, Felix Jaehn, Alle Farben, Paul und Fritz Kalkbrenner, Martin Solveig, Eric Prydz und Robin Schulz auf. Das Festival kostet keinen Eintritt.

Zürich Open-Air 2023

Datum : 23. bis 26. August 2023

: 23. bis 26. August 2023 Ticketpreise : Stehen noch nicht fest

: Stehen noch nicht fest Top-Acts in diesem Jahr: Werden noch bekannt gegeben

Das Zürich Open Air findet in der Nähe des Flughafens Zürich statt. Das musikalische Spektrum beim Zürich Open Air umfasst Indie-, Electro- und Rockmusik. Neben international bekannter Musiker und Bands kommen auch Newcomer auf die Bühne.

Namhafte Künstler sind hier bereits aufgetreten: Billie Eilish, Imagine Dragons, Kendrick Lamar, Macklemore, Dua Lipa, Arctic Monkeys, Deadmau5, Seed, Parov Stelar, Wanda.

Eine-Liebe-Festival 2023

Datum : 24. bis 27. August 2023

: 24. bis 27. August 2023 Ticketpreise : Werden noch bekannt gegeben

: Werden noch bekannt gegeben Top-Acts in diesem Jahr: Das Line-Up steht noch nicht fest

DJs, Newcomer oder bekannte Bands: Das Eine-Liebe-Festival lockt Musikbegeisterte verschiedener Genres nach Herdwangen-Schönach. Hier sind bereits Brennpunkt, Meute, Bruckner und Rikas aufgetreten. Tickets gibt es bald hier.

Metalacker 2023

Datum : 25. und 26. August 2023

: 25. und 26. August 2023 Ticketpreise : Stehen noch nicht fest

: Stehen noch nicht fest Top-Acts in diesem Jahr: Die diesjährigen Künstler stehen noch nicht fest

Ein Wochenende Metal vom Feinsten: Das Metalacker Open Air Tennenbronn ist ein kleines Festival auf einem Acker mitten im Schwarzwald. Bands wie Lord Of The Lost, Serenity, Rage, Sonata Arctica,Sepultura, Nothgard, Gloryhammer oder Edelweiss Echo sind auf dem Metalfestival aufgetreten. Tickets können bald hier erworben werden.

Ein Festival für alle Altersklassen: Das ist der Tennenbronner Metalacker, hier ein Bild aus 2022. | Bild: Sprich, Roland (Archiv)

Bergstadtsommer 2023

Datum : 2. bis 9. September 2023

: 2. bis 9. September 2023 Ticketpreise : Stehen noch nicht fest

: Stehen noch nicht fest Top-Acts in diesem Jahr: Das Programm wird noch bekannt gegeben.

Eine prall gefüllte Musikwoche gibt es beim St. Georgener Bergstadtsommer 2023. Das Musikfestival für Klassik, Moderne Musik sowie Jazz steht unter dem Motto Heimatverbunden – Musikbegeistert. Aufgetreten sind bereits die Solisten Felix Borel, Christina Landshamer, Frank Dupree und Tim Ströble, das Dönneweg-Quartett sowie das Schwarzwald Kammerorchester. Tickets gibt es demnächst hier.

Milchwerk Musikfestival 2023

Datum : 6. bis 10. September 2023

: 6. bis 10. September 2023 Ticketpreise : 60,95 bis 62,40 Euro

: 60,95 bis 62,40 Euro Top-Acts in diesem Jahr: Ben Zucker, Max Giesinger. Weitere Künstler folgen

Das fünfte Milchwerk Musikfestival in Radolfzell präsentiert wieder musikalische Unterhaltung der Spitzenklasse mit Pop- und Rockmusik. Auf der Milchwerkbühne standen schon Künstler wie Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding, Laith Al-Deen, Doro und Lea. Tickets für Ben Zucker und Max Giesinger gibt es hier.

Musiktage in Donaueschingen 2023

Datum : 19. bis 22. Oktober 2023

: 19. bis 22. Oktober 2023 Ticketpreise : Stehen noch nicht fest

: Stehen noch nicht fest Top-Acts in diesem Jahr: Das Programm steht noch nicht

Die Do­nau­eschin­ger Mu­sik­ta­ge sind das äl­tes­te und tra­di­ti­ons­reichs­te Fes­ti­val für Neue Musik welt­weit. Die Musiktage wurden 1921 gegründet und wartet mit Ur­auf­füh­run­gen, Klang­in­stal­la­tio­nen, Dis­kus­sio­nen, Work­shops und Vor­trä­gen auf. Renommierte Ensembles wie das Klangforum Wien, das En­sem­ble In­ter­con­tem­porain, das Philharmonische Orchester von Luxemburg und das New Yorker Talea Ensemble sind hier bereits aufgetreten.