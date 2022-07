Der Start der Sommerferien in Baden-Württemberg hat am Wochenende für volle Autobahnen gesorgt. Während sich der Andrang am Samstag in Grenzen hielt, gab es am Sonntag nach Angaben des im Innenministerium angesiedelten Lagezentrums vor allem auf der A8 bei Ulm und Pforzheim längere Staus.

9-Euro-Ticket sorgt für gute Auslastung der Züge

Ansonsten hieß es aber: „Es herrscht normaler Wochenend-Verkehr.“ Im Bahnverkehr sorgten das 9-Euro-Ticket und der Ferienbeginn für eine gute Auslastung der Züge im Südwesten. Es gebe keine Auffälligkeiten, sagte eine Bahnsprecherin in Berlin.

Für die erste große Sommerferien-Reisewelle an diesem Wochenende sah sich der Stuttgarter Airport gewappnet. Als einziger der größeren deutschen Flughäfen habe man während der Corona-Pandemie „niemanden entlassen, das zahlt sich jetzt aus“, sagte Geschäftsführer Walter Schoefer der „Südwest Presse“ (Samstag).

Bei einer Reihe von Flughäfen in anderen Bundesländern war es zum dortigen Sommerferienbeginn zu chaotischen Szenen gekommen, weil Personal beim Check-in und an den Kontrollschleusen fehlte.

Bereits am Freitag war es wegen des Ferienstarts in Süddeutschland zu längeren Staus auf den Fernstraßen gekommen. Aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland kam dann eine zweite Reisewelle, während Urlaubsrückkehrer aus Skandinavien, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zusätzlich für volle Straßen sorgten.

(dpa/lsw)