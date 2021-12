Nach einer wegen Corona komplett gestrichenen Saison blicken Wintersportler im Schwarzwald gespannt auf das Wochenende: An diesem Freitag soll am Feldberg die Skisaison starten. Wie sie sich gestaltet, hängt nach Worten des Liftverbunds nicht nur vom Wetter ab, sondern auch vom Verlauf der Corona-Pandemie und den dazugehörigen politischen Entscheidungen.

„Wir sprechen uns in aller Deutlichkeit dafür aus, die Skilifte nicht pauschal zu schließen, sondern einen sicheren und entsprechend vorbereiteten Skibetrieb zu ermöglichen“, hatte der Vorsitzende des Liftverbundes, Adrian Probst, im Vorfeld gewarnt.

2G-Regelung bei Liften

Die Liftbetreiber setzen für den Winter 2021/22 auf die 2G-Regelung. Geimpfte und genesene Wintersportler sowie schulpflichtige Kinder und noch nicht eingeschulte Kinder dürfen die Liftanlagen benutzen. Um lange Wartezeiten an den Kassen im Skigebiet zu vermeiden, werden die Tickets vor allem online verkauft. Was Ski-Gebiete in der Schweiz, Österreich und Bayern planen, lesen Sie hier im Überblick. (dpa/sk)