Es sollte eigentlich nur ein Freizeitspaß werden unter, ein Fußball-Neunmeterschießen unter Studierenden auf dem Campus. Ein bisschen Abwechslung in den stressigen letzten Semesterwochen mit Prüfungen und Klausuren.

Einige Dutzend Teams hatten sich beim Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) unter mehr oder weniger kreativen Phantasienamen angemeldet, wie man es halt so macht bei solchen Gelegenheiten: So wollten etwa die Teams „Klare Brühe“ und der „FC Biercelona“, „Die Flutschfüße“, die Rasenracker“ und die „Diggedinger“ an den Start. Aber eben auch der „FC Ramsy Vonhinten“ und der „1.FC Golden Shower“. Und mit diesen sexuellen Anspielungen – „Golden Shower“ etwa steht in der einschlägigen Szene für Sexpraktiken im Zusammenhang mit Urinieren – war der Spaß vorbei.

Polizei ist schon oft genug in den Schlagzeilen

Denn die Studierenden, die Letzteres als Teamnamen offenbar passend oder lustig fanden, sind nicht irgendwer, sondern der Führungsnachwuchs der baden-württembergischen Polizei an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen.

Und die baden-württembergische Polizei kann derzeit infolge des Nötigungsprozesses gegen den freigestellten obersten Polizeibeamten des Landes, Andreas R., bei dem Sexualpraktiken mit Urinieren eine große Rolle spielen, als letztes auch noch Schlagzeilen über sexistische Töne unter ihrem Führungsnachwuchs gebrauchen.

Die Hochschulleitung schritt am vergangenen Mittwoch sofort ein, nachdem sie die Liste mit den Teamnamen gesehen hatte – der Asta sagte das Turnier noch am gleichen Tag ab. Diese Namen, so die Begründung der Hochschule, passten weder in die Zeit noch seien sie mit den Werten der Hochschule in Einklang zu bringen. „Das war im absoluten Einvernehmen mit dem Asta“, sagt Pressesprecher Frank Faras.

Dabei war es ein reiner Zufall, dass die Sache so schnell auffiel: Der Asta hatte darum gebeten, den vermeintlich völlig unverfänglichen Turnierplan über das offizielle Infosystem der Hochschule zu verschicken.

Hochschule in fragwürdiges Licht gerückt

Prompt schaffte es der Vorgang übers Wochenende bundesweit in die Schlagzeilen – immer im Zusammenhang mit dem Prozess gegen Andreas R. und der Frage, wie weit Sexismus eigentlich in der baden-württembergischen Polizei verbreitet ist. Schlagzeilen, die die Hochschule erneut in ein fragwürdiges Licht setzten.

Denn schon eine unter ungeklärten Umständen ausgesetzte Spendenaktion an der Hochschule zugunsten des mutmaßlichen Opfers im Inspekteurs-Prozess sowie Vorwürfe gegen einen Gastredner und einen Dozenten im Zusammenhang mit Sexismus und möglicher sexueller Belästigung hatten zuletzt für Berichterstattung gesorgt.

Asta ist abgetaucht

Der Asta selbst tauchte in Folge der Turnierpleite ab. „Zum Schutz unserer Studierenden und letztlich aus Fürsorgegründen bitten wir darum, derzeit von Interviewanfragen an einzelne Studierende unserer Hochschule abzusehen“, teilt die Hochschule auf Nachfrage mit. An diesem Dienstag nun folgte in Villingen-Schwenningen die Aufarbeitung: In einer kurzfristig angesetzten Vollversammlung tauschten sich Hochschulleitung und mehrere Hundert Studierende über das geplatzte Turnier und die Außenwirkung aus.

Es sei respektvoll und konstruktiv zugegangen, sagt Sprecher Faras am Mittwoch. Insgesamt zeige der Fall aber, dass in dieser Hinsicht auch beim Polizeiführungsnachwuchs stets alle Antennen voll Empfang stehen müssten. Auch für den Fall, dass Mutmaßungen weit über das Ziel hinausschießen.

So war etwa zu lesen, dass auch das Kürzel „EBS“ einen vermeintlich sexuellen Hintergrund haben könnte. „Bei uns steht das schlicht für ‚erfahrungsbasierter Studiengang‘“, sagt Sprecher Faras.