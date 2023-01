S goht dagege: Die schwäbisch-alemannische Fasnacht ist gestartet und die Narren zwischen Hochrhein, Schwarzwald und Bodensee sind nach der Pandemie ohne Einschränkungen wieder in ihrer Narretei vereint. Wer sich nicht selbst unter die Hästräger aus der Region mischen will oder von der Fasnacht nicht genug bekommt, der kann gemütlich vom Sofa aus das närrische Treiben verfolgen. Denn im Fernsehen wird dieses Jahr wieder viel geboten.

Fasnacht 2023 im BR und SWR Fernsehen

Los geht es bereits am 13. Januar um 20.15 Uhr mit der närrischen Weinprobe aus dem staatlichen Hofkeller zu Würzburg im BR Fernsehen. Das TV-Ereignis vereint alles, was an der Fasnacht wichtig ist: Es wird geschunkelt, gefeiert und gelacht. Auch der SWR hat närrische Wochen im TV-Programm angekündigt.

Mit der Reihe „Meenzer Konfetti“ startet am 17. Januar um 22.30 Uhr die Fasnachtssaison beim SWR Fernsehen. Dafür wird jede Woche eine beliebte Büttenrede der Sendung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ aus dem Archiv geholt. Mit dem bunt glitzernden Fränkischen Fastnacht-Flitter eröffnete das BR Fernsehen am 11. November 2022 offiziell die fünfte Jahreszeit. Diese närrische Sendung wird am 20. Januar um 20.15 Uhr erneut ausgestrahlt.

Narrentreffen der VSAN in Sigmaringen live im SWR

Am 27. Januar zeigt das BR Fernsehen dann das Beste aus „Schwaben weißblau – Hurra und Helau“. Die Fasnachtssendung beginnt um 22 Uhr. Auch der SWR strahlt am 5. Februar um 20.15 Uhr eine Folge „Schwaben weißblau – Hurra und Helau“ aus. Eine Woche vorher ist ein Programmpunkt einem Fasnachts-Urgestein gewidmet: „Unsere Fasnachts-Stars: Alfred Heizmann aus Konstanz“ wird am 31. Januar um 23 Uhr gesendet.

Die Bayerisch-Schwäbische Prunksitzung aus Memmingen verwandelt die Stadthalle in einen närrischen Hexenkessel und wird am 3. Februar um 20.15 Uhr im BR ausgestrahlt. Das SWR Fernsehen sendet das Narrentreffen der VSAN in Sigmaringen am 5. Februar um 13.45 Uhr live. Den Auftakt der Fasnachtssitzungen beim SWR macht die Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil. Diese wird live am 7. Februar um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Wolfgang Kubicki steht beim SWR vor dem Stockacher Narrengericht

Mit der Fernsehreihe „Frech und Frei“ strahlt der Sender BR vom 6. bis 10. Februar jeweils um 15.30 Uhr das Beste aus der „Fastnacht in Franken“ der Jahre 2018 bis 2022 aus. Am Schmotzige Dunschtig, 16. Februar, steht dann Wolfgang Kubicki (FDP) als Beklagter vor dem Stockacher Narrengericht. Die Verhandlung wird live im SWR um 20.15 Uhr gesendet.

In der Reihe „Unsere Fasnachts-Stars“ steht am Rosenmontag, 20. Februar, um 18.15 Uhr im SWR Fernsehen Sigrun Mattes, die Kuh vom Land aus Konstanz, im Mittelpunkt. Am Fastnachtsdienstag, 21. Februar, überträgt der SWR live den großen Umzug aus Villingen.