Jetzt können die Narren endlich wieder durchstarten: Ab Donnerstag werden wieder die Rathäuser gestürmt, die Schüler befreit und die Narrenbäume gestellt! Viele bunte und kreative Hästräger werden auf den Straßen feiern und zu Guggenmusiken tanzen. Wie die heiße Phase der Fasnacht abläuft, lesen Sie hier im Newsticker!

Montag, 13. Februar:

12 Uhr: So war das Fasnachtswochenende in der Region

Kurz vor der Hochphase der Fasnacht laufen die Narren im Südwesten bereits zur Bestform auf. Im Schwarzwald, am Hochrhein und am Bodensee gibt es beeindruckende Umzüge und Events. Die Bilder und Videos vom Wochenende gibt es hier.

Fröhliches Narrentreiben beim Umzug in Tiengen. | Bild: Baier, Markus

9 Uhr: Darf ich verkatert zur Arbeit kommen? Was an Fasnacht im Beruf erlaubt ist

An Fasnacht wird ausgiebig gefeiert, getrunken – und gearbeitet. Aber was ist im Büro erlaubt? Was passiert, wenn ich krankfeiere? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Arbeitsrecht an Fasnacht.

Samstag, 11. Februar:

So wird Berlin närrisch gemacht: Alles zum Stockacher Narrenbesuch in der Hauptstadt

Das Stockacher Narrengericht verhandelt 2023 nicht nur gegen Wolfgang Kubicki, sondern tagte ausnahmsweise auch in Berlin. Der SÜDKURIER war vom 9. bis 11. Februar mit dabei. Hier der Ticker zum Nachlesen.

Mittwoch, 8. Februar:

11 Uhr: Es war die längste SWR-Fasnacht in der Geschichte – und die Quote stimmt

Die SWR-Fernsehfasnacht geht nicht nur als die Sendung nach zwei Jahren Corona-Pandemie in die Geschichte ein – sondern auch als die längste TV-Fasnacht, die der SWR jemals produziert hat. Der Südwestrundfunk zeigt sich zufrieden mit den Zahlen. Und plant bereits die nächste Ausgabe.

Bild: Hanser, Oliver

7 Uhr: Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil: Vier Stunden voller Pointen

Im Konzil kam das Programm der Fernsehfasnacht bestens an. Hier gibt es die Rückschau auf alle Nummern – und einen Moment, an den man sich als Sternstunde erinnern wird.

Rückblick: Die Fasnachts-Wochenenden in der Region

Bunte Abende, Narrentreffen, Zunftbälle und mehr: Seit dem offiziellen Fasnachtsstart am 6. Januar feiern die Narren am Bodensee, im Schwarzwald und am Hochrhein. Die Bilder der närrischen Wochenenden finden Sie hier: