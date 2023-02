12.25 Uhr: Der Beklagte ist da!

Großer Bahnhof für Wolfgang Kubicki: Der diesjährige Beklagte des Hohen grobgünstigen Narrengerichts zu Stocken ist bereits gestern Abend in der Stadt angekommen.

Um kurz nach 11 Uhr wurde ihm ein feierlicher Empfang im Bürgerhaus Adler-Post bereitet. Dabei hatte er auch Gelegenheit, seine ersten Worte an das Stockacher Narrenvolk zu richten. In seiner für ihn typischen Art und Weise kündigte der Vizepräsident des Deutschen Bundestags an: „Wir Männer aus dem Norden können auch ohne Alkohol fröhlich sein, aber heute gehe ich auf Nummer Sicher!“

Bild: Dominique Hahn

12.15 Uhr: Mit Radau rein ins Vergnügen

Die Glonkis sind da – und weithin zu hören: Los geht‘s durch die Villinger Färberstraße und dann durch die ganze Innenstadt.

Szene am Schmotzige in Villingen Video: Burger, Tatjana

11.50 Uhr: OB Zeitler ist abgesetzt

Pech für den Überlinger OB Jan Zeitler: Die neuen Narreneltern Achim Friesenhagen und Stefan Mayer meistern seine Fragen mit Bravour. Belohnung ist der Schlüssel zum Rathaus, den Zeitler hier noch in Händen hält.

Bild: Santini, Jenna

11.20 Uhr: Narren befreien die Schüler

Die Häfler Narren befreien die Schüler des Graf-Zeppelin-Gymnasiums und stürmen die Schule! In der Aula gibt es wilde Tänze, Polonaise und viel Musik! Alle Bilder von der närrischen Party gibt es hier.

Bild: Wienrich, Sabine

10.50 Uhr: Schöne Grüße aus der Redaktion!

Auch in unseren Redaktionen geht es närrisch zu. Von Bodensee über Hochrhein bis Schwarzwald und Linzgau begleiten die SÜDKURIER-Redakteure Sie heute durch die Fasnacht!

Die Lokalredaktion Überlingen am Schmotzigen Donnerstag mit klarem Lokalbezug: von links Cian Hartung (eine Mischung aus Wollhandkrebs und Quaggamuschel), Jenna Santini (bei Gulde Schäfer in Salem entlaufenes Schaf), sowie Stefan Hilser (Bodenseepferdchen – der Klimawandel macht‘s möglich). | Bild: Michael Schuck

Die SÜDKURIER-Redaktion Radolfzell hat sich in diesem Jahr passend zum Thema Krankenhaus-Standortdiskussion als Ärzte verkleidet: Redaktionsassistenz Martina Mierisch (links) und die Redakteure Mario Wössner und Anna-Maria Schneider. | Bild: Mario Wössner

Es geht los mit dem Gumpigen in der SÜDKURIER-Redaktion in Friedrichshafen | Bild: Benjamin Schmidt

Startklar fürs närrische Treiben in Waldshut-Tiengen: Die Reporter Markus Baier, Susann Duygu-D‘Souza und Melanie Völk stürzen sich heute ins Getümmel. | Bild: Baier, Markus

10 Uhr: Das Rathaus wird gestürmt

In der Konstanzer Kanzleigasse übernehmen jetzt die Narren das Ruder im Rathaus. Mario Böhler, Präsident der Narrengesellschaft Niederburg, setzt „König“ Uli Burchardt vor die Tür. Der Oberbürgermeister und seine getreuen Bürgermeister müssen das Feld räumen, um zu feiern – und lassen den Narren freie Hand in den Amtsstuben.

Niederburg-Präsident Mario Böhler (Bildmitte) verkündet ins Mikrophon, dass die Spitze der Stadtverwaltung nun ihres Amtes enthoben ist. Rechts neben ihm steht Oberbürgermeister Uli Burchardt, verkleidet als König. | Bild: Hanser, Oliver

10.05 Uhr: Der erste Schnaps ist schon geflossen: „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer feiert Fasnacht

Paddy Romer, bekannt aus der RTL-Soap „Bauer sucht Frau“ und Fasnachter im Verein Bohland Biber in Konstanz-Dingelsdorf, animiert die Menschen am Donnerstagmorgen im Fuchshof. Der erste Schnaps ist da schon geflossen.

Patrick Romer im Fuchshof Video: Andi Schuler

9.20 Uhr: So macht Schule Spaß

Schülerbefreiung, über die sich auch die Lehrer freuen. In der Aula der Realschule Überlingen herrscht Partystimmung pur, die Gugge Vamps wirbeln den Raum mit ihrer Musik durcheinander.

Vamps in der Realschule Video: Hilser, Stefan

9 Uhr: Mit dem Rollenschütteln geht es los im Städtle!

Auch im Schwarzwald wird seit Mittwochabend gefeiert. Pünktlich um 19.30 Uhr versammelten sich hunderte von Rollenträgern der Zunft vor der Zehntscheuer im Villinger Riet.

Bild: Hans-Juergen Goetz

8.20 Uhr: Aufstehen, es ist Fasnet!

Es ist früh am Morgen und der ganze Hegau liegt noch in den Federn. Der ganze Hegau? Nicht an diesem Tag. Denn es ist Schmutzige Dunschtig und die Narren sind wieder los. Nach zwei Jahren Corona-Pause wurde dies auch wieder Zeit. Standesgemäß mit närrischer Musik macht sich auch in Mühlhausen-Ehingen die Quakenmusik auf den Weg, um die Fasnet gefühlt mitten in der Nacht einzuläuten.

8 Uhr: Tausende Narren beim Butzenlauf in Konstanz

Zum 40. Mal richtet die Gemeinschaft der maskentragenden Vereine und Zünfte den Butzenlauf am Mittwochabend aus. Zahlreiche Zuschauer lassen sich das nicht entgehen. Die Bilder des Abends gibt es hier (Teil 1), hier (Teil 2) und hier (Teil 3).

7.35 Uhr: Wecken im Bodensee-Nebel

Auch im Konstanzer Teilort Litzlstetten werden die Narren im dichten Nebel geweckt. Die Narrenzunft Kuckuck zieht seit 6 Uhr durch die Straßen.

Bild: Schuler, Andreas

7.30 Uhr: Ab in die Innenstadt!

Ein langer Tag steht bevor und nach einem ausgiebigen Frühstück springen auch die Konstanzer Mäschgele in ihr Häs. Die Konstanzer Zünfte und Vereine haben inzwischen die gesamte Stadt geweckt. Die Straßenfasnacht kann nun so richtig starten und immer mehr Menschen machen sich auf den Weg in die Altstadt von Konstanz.

Zur Stärkung gibt es nach dem Wecken ein Frühstück im Lago. Danach geht für die Blätzlebuebe und SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz wieder auf die Gass. | Bild: Lutz, Stefan

7.05 Uhr: So war‘s beim Hemdglonkerumzug in Radolfzell

Radolfzell startet traditionell schon am Mittwochabend mit dem Hemdglonker. Ab 19 Uhr zogen die weißen Nachhemden durch die Innenstadt – und mehrere tausend Besucher waren ebenfalls vor Ort! Die Bilder gibt es hier.

6.30 Uhr: Ausgeschlafen? Mit dem Wecken beginnt der Schmutzige Dunschdig in Waldshut

Traditionell ziehen Geltentrommler, Hansele und Ranzengardisten am Schmutzigen Dunnschtig lärmend durch die Stadt. Dann tanken die Narren mit Mehlsuppe Kraft für den Tag.

Wecken in Waldshut Video: Schlichter, Juliane

6.24 Uhr: In Konstanz wird geweckt

Nebel hängt über Konstanz, doch in den dunklen Gassen ist es laut! Die Blätzlebuebezunft ist am Stephansplatz. Ho Narro!! Die Geweckten freuen sich. Über die Laube geht‘s dann zum Paradiesbäcker!

Bild: Eva-Marie Stegmann

6 Uhr: Ho Narro, Narri Narro!

Jetzt können die Narren endlich wieder durchstarten: Heute werden wieder die Rathäuser gestürmt, die Schüler befreit und die Narrenbäume gestellt! Viele bunte und kreative Hästräger werden auf den Straßen feiern und zu Guggenmusiken tanzen. Wie die heiße Phase der Fasnacht abläuft, lesen Sie hier im Newsticker!

Mittwoch, 15. Februar:

15.30 Uhr: Auch Mäschgerle haben ein Bedürfnis, aber: Wo finden sie an der Fasnacht ein Klo?

Den Schmotzigen Dunschtig 2022 haben viele Narren in Konstanz in unguter Erinnerung, denn zusätzliche Toiletten wurden nicht aufgestellt. Wird es in diesem Jahr närrische Bedürfnisanstalten geben? Und wo sind die zu finden?

12 Uhr: Die Hoorige Mess‘ rückt näher! Dieses Sicherheitskonzept soll für unbeschwertes Feiern sorgen

Tausende Menschen werden zur Tiengener Straßenfasnacht am Samstag erwartet. Was dort erlaubt ist und was man besser bleiben lassen sollte, erfahren Sie hier.

8.50 Uhr: Gerüchte sagen, dass der SÜDKURIER zur Fasnacht in Konstanz dieses Jahr nichts macht? Stimmt nicht!

Was? Der SÜDKURIER macht dieses Jahr zu Fasnacht nichts? Das haben sich viele Konstanzer in den letzten Tagen gefragt – und sie können beruhigt sein. Blätzlebuebe, Konstanzer Keiler laden am Schmotzigen Dunschtig zu einem bunten Programm auf die Markstätte – und als Partner ist der SÜDKURIER mit an Bord. Die Tradition der Straßenfasnacht geht also weiter.

Bild: Scherrer, Aurelia

Dienstag, 14. Februar:

15.10 Uhr: Fasnacht, was ist das eigentlich? Alle Infos und Termine zur Narrenzeit im Südwesten für Einsteiger

Wann und warum feiern wir Fasnacht? Warum nennen manche sie Fasnet? Was sind Häs und Dunschtig? Und ist der Schwäbisch-alemannische Brauch das gleiche wie Karneval? Für alle Zugezogenen: Hier können Sie sich noch schnell fit machen für die heiße Phase der fünften Jahreszeit!

8 Uhr: Erkennen Sie diese Narren? Jetzt Wissen testen und Europapark-Karten gewinnen!

Noch zwei Tage bis zum Schmotzigen! Um die Wartezeit zu vertreiben, haben wir hier ein Quiz: Wie gut kennen Sie die Narrenmasken in der Region? Hier können Sie Ihr Wissen testen und mit etwas Glück Karten für den Europapark gewinnen!

Montag, 13. Februar:

12 Uhr: So war das Fasnachtswochenende in der Region

Kurz vor der Hochphase der Fasnacht laufen die Narren im Südwesten bereits zur Bestform auf. Im Schwarzwald, am Hochrhein und am Bodensee gibt es beeindruckende Umzüge und Events. Die Bilder und Videos vom Wochenende gibt es hier.

Bild: Baier, Markus

9 Uhr: Darf ich verkatert zur Arbeit kommen? Was an Fasnacht im Beruf erlaubt ist

An Fasnacht wird ausgiebig gefeiert, getrunken – und gearbeitet. Aber was ist im Büro erlaubt? Was passiert, wenn ich krankfeiere? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Arbeitsrecht an Fasnacht.

Samstag, 11. Februar:

So wird Berlin närrisch gemacht: Alles zum Stockacher Narrenbesuch in der Hauptstadt

Das Stockacher Narrengericht verhandelt 2023 nicht nur gegen Wolfgang Kubicki, sondern tagte ausnahmsweise auch in Berlin. Der SÜDKURIER war vom 9. bis 11. Februar mit dabei. Hier der Ticker zum Nachlesen.

Mittwoch, 8. Februar:

11 Uhr: Es war die längste SWR-Fasnacht in der Geschichte – und die Quote stimmt

Die SWR-Fernsehfasnacht geht nicht nur als die Sendung nach zwei Jahren Corona-Pandemie in die Geschichte ein – sondern auch als die längste TV-Fasnacht, die der SWR jemals produziert hat. Der Südwestrundfunk zeigt sich zufrieden mit den Zahlen. Und plant bereits die nächste Ausgabe.

Bild: Hanser, Oliver

7 Uhr: Konstanzer Fasnacht 2023 aus dem Konzil: Vier Stunden voller Pointen

Im Konzil kam das Programm der Fernsehfasnacht bestens an. Hier gibt es die Rückschau auf alle Nummern – und einen Moment, an den man sich als Sternstunde erinnern wird.

