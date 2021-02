Singen Nur für Abonnenten vor 14 Minuten

Familie Ibrahim Hasso und wohnt zu sechst in einer Stadtwohnung – im Lockdown werden Enge und Frust zum Problem

Wenn alle zuhause sitzen, kann es schon mal eng werden. Familie Ibrahim Hasso hat vier Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren und lebt in einer Vier-Zimmer-Wohnung mitten in Singen. Vater Amin, von Beruf Frisör, gibt einen Einblick in das Familienleben im Lockdown: „Es ist traurig und langweilig.“