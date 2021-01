41.000 Schritte durch 35 Zentimeter hohen Neuschnee, das Ganze innerhalb von fast 10 Stunden ab 1.15 Uhr in der Nacht. Das erlebte Michael Fleiner vom 14. auf den 15. Januar, als der Südwesten im Schnee versank. Seit 18 Jahren arbeitet er für den SÜDKURIER als Zusteller, doch so etwas hat er noch nie erlebt. Auch diese Woche war die Zustellung witterungsbedingt noch schwierig.

In der Neuschnee-Nacht sei es für ihn und seine Kollegen vor allem auf der Halbinsel Höri problematisch gewesen. Hänge konnte man weder hoch noch runter fahren, sein Fahrzeug nirgends abstellen. Denn dann, wenn die Zusteller unterwegs sind, hat der Winterdienst in der Regel noch keine Straßen geräumt.

Probleme bei der Auslieferung

Doch das Schneechaos war bereits vor der Zustellung, während der Auslieferungslogistik, ein Problem. „Viele Auslieferungsfahrzeuge hatten Schwierigkeiten überhaupt nach Konstanz zu kommen, um die gedruckte Zeitung an der Ladezone in Empfang zu nehmen“, sagt Sascha Näcke, Leiter der Logistikabteilung bei der Direkt-Kurier Zustell, Druck & Logistik GmbH (DKZDL), eines Tochterunternehmens des SÜDKURIER.

Nach der Übernahme der Zeitungen in die Auslieferungsfahrzeuge wurde es noch problematischer, vor allem in den Hochlagen im Schwarzwald und am Hochrhein: umgestürzte Bäume, kreuz und quer stehende Lastwagen auf den Fahrbahnen oder nicht geräumte Straßen. Die Folge: Kein Durchkommen, die Fahrer mussten viele Umwege in Kauf nehmen. Erschwerte Bedingungen in der Auslieferung und Zustellung hielten dann zwei Wochen an.

Trotz der Widrigkeiten konnte der SÜDKURIER die gedruckte Zeitung in den meisten Fällen zustellen. „Die SÜDKURIER-Abonnenten haben wir zu etwa 90 Prozent bedienen können“, sagt Näcke. Den Rest habe man, sofern möglich, nachgeliefert. Normalerweise sei die Zeitung bis um 6 Uhr morgens zugestellt, an diesem Tag habe sich die Zustellung aber zum Teil bis in den Vormittag gezogen. Einige Ausgaben hätten erst am nächsten Tag zugestellt werden können, so groß sei mancherorts das Schneechaos gewesen. „Unsere Speditionspartner und deren Fahrer leisteten da stundenlang Unglaubliches – einfach klasse und Hut ab“, so Näcke.

Ohne Wagen durch den Schnee

Das tat auch Zustellerin Biggi Bopp aus Schwenningen: Pro Tag läuft sie 14 Kilometer zu Fuß, einen Wagen mit Briefen im Schlepptau. „An diesem Tag war das nicht möglich“, sagt Bopp. „Also habe ich eine Tasche geschultert und bin losgegangen. Die musste ich dann mehrmals wieder befüllen, deshalb habe ich doppelt so lange gebraucht.“

Die DKZDL beschäftigt über 1600 Zeitungs- und Briefzusteller, die neben dem SÜDKURIER und diversen Fremdzeitungen auch Briefe von arriva mitverteilen. Dazu kommen 75 Mitarbeiter in der Verwaltung und über 3000 Prospekt- und Anzeigenblattzusteller.