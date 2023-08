Der Sommer feiert weiter sein Comeback – und wie! Zum Wochenbeginn zeigte das Thermometer rund um den Bodensee und am Hochrhein vielerorts über 30 Grad an. Nun wird es noch heißer.

Am Mittwoch verschickte der Wetterdienst über Nina, die Warn-App des Bundes, erneut eine „extreme Hitzewarnung“ für die Regionen rund um den Bodensee und am Hochrhein – auch die Region rund um Freiburg ist betroffen. Für andere Orte gibt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zumindest eine „starke Hitzewarnung“.

Der Bund warnt über die Nina-App vor der anstehenden Hitze. Auch Hinweise, wie man sich verhalten soll, werden zu der Warnung mitgeliefert. | Bild: Screenshot Nina-WarnApp

Nachdem die Temperaturen bereits in den vergangenen Tagen kletterten, soll es jetzt also noch heißer werden.

„Die warmen Luftmassen kommen vom Mittelmeer hoch, deswegen ist die Luft auch relativ feucht“, erklärt Jürgen Schmidt, Diplom Meteorologe beim Wetterdienst Wetter-Kontor. Bisher lag der August noch etwa 3 Grad unter der üblichen Durchschnittstemperatur – jetzt legt der Monat noch einmal richtig nach.

Bis zu 35 Grad könnten es werden

„Wir haben Temperaturen etwas über 30 Grad. Es ist leider auch recht schwül, sodass bis einschließlich Donnerstag örtliche Schauer und Gewitter möglich sind“, erklärt Schmidt. Dies gelte sowohl für die Bodensee-Region, den Hochrhein und auch den Schwarzwald, wobei die die Gewittergefahr im Schwarzwald etwas höher sei.

Zum Wochenende soll es trockener werden, erklärt Schmidt. Aber die Temperaturen steigen wohl erst mal noch weiter: „Es könnte sein, dass die Temperaturen zum Wochenende an die 35 Grad reichen. Und es ist dann auch sonnig und die Gewittergefahr ist dann erst mal weg“, so der Meteorologe. Gerade am frühen Nachmittag sei die Hitzebelastung am höchsten. Das sei besonders für ältere Leute eine unangenehme Lage.

Was bedeutet extreme Hitze?

Wenn der Deutsche Wetterdienst vor Hitze warnt, sind die Stufen genau festgelegt. Warnt der DWD vor „starker Wärmebelastung“, ist das die erste Warnstufe. Das bedeutet, dass die gefühlte Temperatur über 32 Grad liegt, außerdem kühlen die Temperaturen nachts dann kaum ab. Warnt der DWD vor „extremer Wärmebelastung“, bedeutet das, dass die gefühlte Temperatur sogar über 38 Grad liegt. Die kommenden Tage ist also schwitzen angesagt.

Die gefühlte Temperatur soll die Auswirkungen auf den menschlichen Körper anzeigen. Dabei wird das Empfinden nach bestimmten Kriterien berechnet. Es fließen neben der zwei Meter über dem Boden gemessenen Temperatur auch Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung oder Wind ein. Dabei ist auch ein sogenannter Behaglichkeitsbereich definiert, in dem sich der Mensch wohlfühlt. Liegt die gefühlte Temperatur deutlich darüber oder darunter, werden Herz, Kreislauf und Blutgefäße belastet.

Hitzetipps: Worauf sollte man bei extremer Hitze achten?