Impfen Nur für Abonnenten vor 37 Minuten

Existiert die Impfpriorisierung nur noch auf dem Papier? Wie sie bei Hausärzten und in Impfzentren aufgeweicht wird

Die Impfpriorisierung gilt. Eigentlich. Tatsächlich gibt es aber immer mehr Beispiele von deutlich jüngeren Menschen, die bereits geimpft sind. Lücken in der Priorisierung lassen sich offensichtlich sowohl beim Hausarzt als auch in Impfzentren ausnutzen. Was dahinter steckt und wie Ärzte und die Verantwortlichen für die Impfzentren die Lage einschätzen.