Baden-Württemberg vor 26 Minuten Es bleibt warm im Südwesten – und der September ist rekordverdächtig Das Sommer-Wetter will in Baden-Württemberg auch Ende September nicht enden. Den bisherigen Wärmerekord im Land könnten wir 2023 knacken.

Baden-Württemberg, Ertingen: Zwei Frauen sitzen auf Campingstühlen an einem See in der Sonne. | Bild: Thomas Warnack