58 Jahre waren sie verheiratet: Erwin und Edeltraud Teufel. Die beiden kannten sich schon aus dem Sandkasten und waren sogar im selben Krankenhaus zur Welt gekommen. Nun ist die Frau des früheren Ministerpräsidenten zuhause in Spaichingen gestorben.

Erwin Teufel wird 2005 auf dem Schlossplatz in Stuttgart zusammen mit seiner Frau Edeltraud vor einer Ehrenformation von Bürgerwehren als Ministerpräsident verabschiedet. | Bild: Bernd Weißbrod

„Es ist schnell gegangen“, sagte Stefan Teufel gestern dem SÜDKURIER. Einige Wochen sei sie im Krankenhaus gewesen, aber nun zuhause im Haus in Spaichingen gestorben. Der CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Rottweil und Neffe von Edeltraud und Erwin Teufel berichtet außerdem, dass sich Erwin Teufel „sehr, sehr liebevoll“ um seine Frau gekümmert habe. „Für ihn wird das jetzt nicht einfach“, sagt Stefan Teufel über seinen Onkel.

Erwin und Edeltraud Teufel 2004 im Sommerurlaub am Bodensee. | Bild: Patrick Seeger

Edeltraud und Erwin Teufel stammen beide aus Zimmern ob Rottweil. Mit ihrem Mann ging Edeltraud 1964 nach Spaichingen, wo Teufel mit 25 Jahren zum jüngsten Bürgermeister in Deutschland wurde. Sie kümmerte sich um die vier Kinder und hielt auch später die Familie zusammen, während ihr Mann politische Karriere machte und 1991 als Nachfolger von Lothar Späth Ministerpräsident wurde. Auch in der Zeit nach der aktiven Politik war Edeltraud diejenige, die die Familie zusammenhielt, den Garten zu einem grünen Idyll machte, während ihr Mann viel Zeit dem Lesen widmete und noch in einigen Aufsichtsräten saß.

Landesmutter und Ratgeberin ihres Mannes

CDU-Generalsekretär Manuel Hagel beschreibt Edeltraud Teufel als den Inbegriff einer Landesmutter für Baden-Württemberg. „Sie war der Anker für die Familie Teufel und die starke Frau an der Seite unseres Ministerpräsidenten Erwin Teufel: verbindlich, freundlich, lebensfroh, bodenständig und immer ganz nah bei den Menschen. Wir werden sie vermissen und Edeltraud Teufel ein ehrendes Andenken bewahren.“ Laut Neffe Stefan Teufel war Edeltraud immer eine wichtige Ratgeberin für ihren Mann.

Erwin und Edeltraud Teufel 2019 zuhause in Spaichingen. Die Linde im Hintergrund hatte der frühere Landesvater einst von den Grünen als Bäumchen geschenkt bekommen. | Bild: Wohlfrom, Angelika

Wie die Teufels dem SÜDKURIER bei einem Besuch anlässlich des 80. Geburtstags des Ex-Ministerpräsidenten erzählten, waren selbst im Ruhestand nur einige Wochen im Jahr komplett der Familie reserviert. Zum Beispiel, wenn die Teufels jedes Jahr im Sommer ein paar Wochen an den Bodensee fuhren, wo sie in Überlingen eine Ferienwohnung besitzen. Genutzt wird diese auch gerne von den vier Kindern, zehn Enkelkindern und den zwei Urenkeln. Edeltraud Teufel erzählte damals, sie habe sich nach dem Abgang ihres Mannes als Ministerpräsident erst mal an die neugewonnene gemeinsame Zeit gewöhnen müssen: „Es war schon eine Umstellung“, sagt sie. „Aber ich habe mich gefreut.“