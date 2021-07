Die Ständige Impfkommission sorgt mir ihrer Ankündigung, dass Astrazeneca-Erstimpfungen mit einem anderen Impfstoff in der Zweitimpfung ergänzt werden sollen, für Wirbel. Was Menschen mit Terminen für eine Astrazeneca-Zweitimpfung jetzt wissen müssen – und warum die Kombination auch für bisher Ungeimpfte interessant werden könnte.

2,4 Millionen Dosen Astrazeneca sollen allein in den nächsten Tagen an die Impfzentren in der Bundesrepublik verteilt werden, allein in diesem Jahr sollen noch 30 Millionen Dosen Astrazeneca an Deutschland geliefert werden. Gerade erst hat die