von dpa/lsw

Baden-Württemberg – Der Schnee ist da: In der Nacht zu Donnerstag hat es in Baden-Württemberg das erste Mal stärker geschneit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sank die Schneegrenze auf etwa 1000 Meter Höhe. Vor allem in den Hochlagen des Schwarzwalds sowie an der Grenze zum Allgäu konnten sich die Menschen über die ersten weißen Flocken freuen – oder schon kleinere Mengen Schnee vom Bürgersteig schieben. Der Wetterdienst warnte am Donnerstag aber auch vor Glätte und Schneematsch auf den Straßen.

13 Zentimeter Schnee auf dem Feldberg

Nach Angaben einer DWD-Sprecherin lagen am Morgen auf dem 1493 Meter hohen Feldberg 13 Zentimeter Schnee, auch in Freudenstadt auf rund 800 Metern Höhe schneite es leicht. Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatte es einen ersten leichten Schneefall auf dem Feldberg gegeben. Allerdings dürften nur höhere Lagen noch etwas Freude daran haben, denn das Wetter soll nach DWD-Vorhersage wechselhaft und eher ungemütlich werden.

Winterliches Wetter stellt Autofahrer vor Herausforderungen: Die Sicht ist eingeschränkt, das Türschloss eingefroren, es droht Rutschgefahr. Fahrer, die mit Sommerreifen am Fahrzeug bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte unterwegs sind, müssen ein Bußgeld von 60 Euro zahlen und erhalten einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.