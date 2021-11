Gottmadingen vor 2 Stunden

Erste Details zum Sprengstoff-Fund am Zoll in Gottmadingen: Fahrer inhaftiert, Schweizer Behörden ermitteln zu möglichen Geldautomaten-Sprengungen

Nach dem Auffinden von Gefahrengut am Grenzübergang Thayngen-Bietingen hat die Schweizer Bundesanwaltschaft erste Erkenntnisse bekannt gegeben: Der Verdacht, dass Sprengstoff von Deutschland in die Schweiz transportiert werden sollte, hat sich bestätigt. Der Fahrer sitzt in der Schweiz in Haft, auch ein erstes mögliches Motiv ist bekannt.