vor 1 Stunde

Erst seit 50 Jahren dürfen Frauen in der Schweiz wählen – heute sind 42 Prozent Frauen im Parlament: Sind die Eidgenossen politisch emanzipierter als wir?

Der Frauenanteil in der Schweizer Bundespolitik ist deutlich höher als in Deutschland, obwohl Frauen es in der Schweizer Politik lange sehr schwer hatten. Wie kam es zu dieser erstaunlichen Entwicklung?