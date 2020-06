Eigentlich sollte die junge Frau, die im Oktober 2018 offenbar zum Opfer einer Gruppenvergewaltigung wurde, an diesem Tag erneut aussagen. Doch sie wird kein zweites Mal vor Gericht erscheinen. Zudem gerät ein Gutachten möglicherweise ins Wanken. Fast genau ein Jahr nach Prozessbeginn gerät die Verhandlung damit erneut ins Stocken. Dabei sollte Ende Juli das Urteil fallen.

Eigentlich sollte sie am Mittwoch erneut aussagen. Jene junge Frau, die im Oktober 2018 den Technoclub Hans-Bunte-Areal in Freiburg besuchte und in der Nacht von mindestens acht Männern vergewaltigt und missbraucht worden sein soll. Doch Franziska