Auggen vor 2 Stunden

Ermittlungen nach tödlichem Zugunglück gehen weiter – Bahnstrecke weiterhin gesperrt

Nach dem tödlichen Zugunglück bei Auggen in der Nähe von Freiburg gehen die Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursachen weiter. Die Bergungsarbeiten und parallel dazu die Untersuchungen werden an diesem Wochenende fortgesetzt, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte.