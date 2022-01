Winfried Kretschmann ist den Bürgern nicht nur als Regierungschef Baden-Württembergs, sondern auch als Wertkonservativer bekannt. Diese Haltung war in der Vita des Grünen-Politikers ursprünglich nicht angelegt.

Als Student der Chemie und Biologie an der Universität Stuttgart-Hohenheim stand der Lehrerssohn, der in die Fußstapfen seines Vaters treten wollte, auf der Seite der Verlierer und Benachteiligten des kapitalistischen Wirtschaftssystems.

Eine politische Jugendsünde

„Ich war ja Maoist.“ Damit bekannte sich Kretschmann kürzlich in einem ARD-Beitrag zu seinen politischen Jugendsünden, die ihm auf Basis des Radikalenerlasses eine dicke Akte beim Verfassungsschutz eintrug. Der Student, Mitglied der „Kommunistischen Hochschulgruppe“ (KHG), war Anfang der 70er-Jahre Vorsitzender des Allgemeinen Studentenausschusses (AStA) in Hohenheim und lebte wortgewaltig das, was er später als Ministerpräsident als „fundamentalen politischen Irrtum“ bezeichnete.

Dass Kretschmann überhaupt als Lehrer an einer staatlichen Schule eingestellt wurde, verdankte er der Fürsprache seines damaligen Widersachers, des Uni-Präsidenten George Turner. Dieser habe, so Kretschmann heute selbstkritisch, die „Großmäuligkeit, die hinter diesem ganzen revolutionären Gehabe stand“, durchschaut.

Solidarität für Kretschmann

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) organisierte für Kretschmann damals eine breite Unterstützung und ließ in Stuttgart Solidaritäts-Plakate kleben, die gegen das drohende Berufsverbot des Lehramtskandidaten mobil machten.

Das Plakat in voller Größe. | Bild: Landesstaatsarchiv Stuttgart

2012, zum 40. Jahrestag des Erlasses, erhofften sich jene, die es nicht wie Kretschmann in den Staatsdienst geschafft hatten, seine Schützenhilfe beim Ruf nach später Rehabilitierung und Wiedergutmachung. Doch der neue Regierungschef gab sich zur Enttäuschung seiner früheren Weggefährten zugeknöpft und legte mit dem Satz, er wolle „auch keine Kommunisten im Staatsdienst“ noch einen drauf.

Versprechen eingelöst

Allerdings versprach der geläuterte Maoist, die Bilanz des Radikalenerlasses wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Dass dies zunächst auf sich warten ließ, brachte ihm weitere Kritik ein.

Jetzt, zum 50. Jahrestag des Schnüffel-Erlasses, meldet die Stuttgarter Staatskanzlei auf Anfrage des SÜDKURIER Vollzug. Der Lehrstuhl für Zeitgeschichte an der Universität Heidelberg arbeitet an einem Abschlussbericht, heißt es. Die Darstellung, die aus Landesmitteln finanziell gefördert wird, soll im Lauf des Jahres veröffentlicht werden.

Kretschmann äußert sich – was eine Rehabilitation von Betroffenen angeht – gegenüber der ARD vorsichtig. Der Ministerpräsident will abwarten, was die Historiker an Fällen im Südwesten zusammengetragen haben.

„Konkret entschuldigen“

Eine pauschale Entschuldigung des Staates, wie sie sich frühere Gesinnungsgenossen erhoffen, steht Kretschmann fern. „Kollektiv kann man sich erst mal nicht entschuldigen“, macht er klar, denn es seien auch Fälle darunter, „die waren berechtigt“.

Stelle sich heraus, dass jemand Unrecht geschehen sei, müsse man sich „bei den Leuten konkret entschuldigen“. Sollte es dazu kommen, hätte diese Aufgabe für den Ex-Radikalinski Kretschmann eine durchaus ironische Note.