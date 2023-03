Herr Zingsheim, waren Sie schon einmal im Theaterstadel Markdorf und wenn ja, welche Erinnerungen haben Sie daran?

Oh, ja! Ich erinnere mich noch gut, das war im Herbst 2020, gefühlt irgendwo zwischen zwei Lockdowns, da hatte ich das Glück, eine winzig kleine Lücke im Infektionsgeschehen für ein Gastspiel im wirklich wunderschönen Theaterstadel nutzen zu dürfen. Ein ohne Frage besonderer Ort und eine der vielen kleinen, scheinbar unerschütterlichen Kleinkunst-Oasen, die sich einfach nicht unterkriegen lassen. Ich erinnere mich an einen recht bezaubernden Abend mit fantastischem Publikum, das zwischenzeitlich ziemlich auf kaltem Kultur-Entzug war.

In Ihrem neuen Programm „normal ist das nicht“ geht es um den alltäglichen Wahnsinn, der dafür sorgt, dass man die wirklich wichtigen Dinge nicht mehr auf dem Schirm hat. Woran liegt es, dass dem Menschen der Nutella-Preisvergleich an der Discounterkasse wichtiger ist als die Klimakrise?

Wahrscheinlich liegt das daran, dass wir – wie Roger Willemsen es einst formulierte – diejenigen sind, die alles wissen, aber nichts verstehen. Neuerdings nennt man das auch „mental load“, ein geradezu apokalyptischer Überfluss an Informationen, to do‘s, Befindlichkeiten und Fettnäpfchen. Und plötzlich steht man in Schockstarre vor der sogenannten Wirklichkeit und weiß nicht, um was man sich dringlicher kümmern soll: den überhitzten Planeten, die kalte Wohnung oder den Nervenzusammenbruch des Kindes.

Verarbeiten Sie für Ihr Kabarett eigentlich nur das, was Sie an Ihren Mitmenschen beobachten oder sprechen Sie auch aus eigener Erfahrung?

Ach, wissen Sie, mein eigenes Leben ist so reich gefüllt mit unfreiwilligen Absurditäten, wahnwitzigen Begebenheiten, hysterischer Überforderung und alltäglichen Abgründen, da brauche ich kaum noch Mitmenschen als Material. Außerdem bin ich im Besitz von vier Kindern. Um ein Comedy-Programm zu schreiben, müsste ich nicht mal das Haus verlassen.

Wenn Sie sich selbst ankündigen würden, was erwartet den Besucher Ihres Kabaretts am Samstagabend im Theaterstadel?

Das wird eine ziemlich rasante Pointen-Achterbahnfahrt, die an den Grundüberzeugungen unserer sogenannten Normalität kratzt, gespickt mit ein paar rockigen Songs, bei denen ich von zwei fantastischen Musikern an Geige und Schlagzeug unterstützt werde. Die ultimative Mischung aus Satire und Rock ‚n‘ Roll, das findet jedenfalls meine Mutter.

Künstler und Kartenverlosung Martin Zingsheim (39) ist Kabarettist und Musiker. Er wurde 2015 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis und 2016 mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet. Außerdem gewann er den NDR-Comedy Contest 2016. Er tourt derzeit mit seinem neuen Programm „normal ist das nicht“. Am Samstag, 25. März tritt er im Theaterstadel am Gehrenberg auf, Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Am 4. August wird er auch auf dem Kulturufer in Friedrichshafen gastieren. Zingsheim ist promovierter Musikwissenschaftler. Er studierte in Köln Musik-, Theater- und Filmwissenschaften sowie Philosophie. Seine Doktorarbeit schrieb er über den Komponisten Karlheinz Stockhausen. Seit 2006 arbeitet Zingsheim freiberuflich als Kabarettist und Musiker. Er ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt mit seiner Familie in Köln. In seinem neuen Programm nimmt er den alltäglichen Irrsinn aufs Korn: Wir sind immer auf der richtigen Seite, politisch, ökologisch und mental. Bekloppt seien immer nur die Anderen. Wir stehen im Stau, um zur Arbeit zu gehen und joggen durch den Wald, damit wir wieder sitzen können. Klimakrise, Kinderarmut, Selbstausbeutung? Alles ganz normal, schreibt Zingsheim.

(39) ist Kabarettist und Musiker. Er wurde 2015 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis und 2016 mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet. Außerdem gewann er den NDR-Comedy Contest 2016. Er tourt derzeit mit seinem neuen Programm „normal ist das nicht“. Am Samstag, 25. März tritt er im Theaterstadel am Gehrenberg auf, Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Am 4. August wird er auch auf dem Kulturufer in Friedrichshafen gastieren. Zingsheim ist promovierter Musikwissenschaftler. Er studierte in Köln Musik-, Theater- und Filmwissenschaften sowie Philosophie. Seine Doktorarbeit schrieb er über den Komponisten Karlheinz Stockhausen. Seit 2006 arbeitet Zingsheim freiberuflich als Kabarettist und Musiker. Er ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt mit seiner Familie in Köln. In seinem neuen Programm nimmt er den alltäglichen Irrsinn aufs Korn: Wir sind immer auf der richtigen Seite, politisch, ökologisch und mental. Bekloppt seien immer nur die Anderen. Wir stehen im Stau, um zur Arbeit zu gehen und joggen durch den Wald, damit wir wieder sitzen können. Klimakrise, Kinderarmut, Selbstausbeutung? Alles ganz normal, schreibt Zingsheim. Verlosung: Der SÜDKURIER verlost für Kurzentschlossene fünf Mal je zwei Eintrittskarten für den Samstag im Theaterstadel. Wer zwei Karten gewinnen möchte, wählt die SÜDKURIER-Hotline 0179 37050026 (50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom) und hinterlässt seinen Namen, die Adresse und die telefonische Erreichbarkeit und nennt als Stichwort „Zingsheim“. Die Hotline ist freigeschaltet von heute, 7 Uhr, bis morgen, Freitag, 24. März um 12 Uhr. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt, die Karten liegen an der Abendkasse bereit.