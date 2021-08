Polizei vor 1 Stunde

Er führte 1000 Polizisten: Nach 42 Jahren im Polizeidienst spricht der Stockacher Gerd Stiefel über heikle Ermittlungen, gefährliche Einsätze und seine Familiengeschichte mit zwei Morden

Gerd Stiefel stand als Chef der Schutzpolizeidirektion im Polizeipräsidium Konstanz bis vor kurzem rund 1000 Beamten vor. Jetzt tritt der Stockacher in den Ruhestand, nach mehr als vier Jahrzehnten im Polizeidienst, einem zweijährigen Auslandseinsatz, zwei abgeschlossenen Studiengänge und zwei geschriebenen Büchern. Was hat er in all der Zeit erlebt?