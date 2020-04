Gerade jetzt schweift der Blick vieler Menschen regelmäßig nach draußen zur Natur: Ein Ausflug an den Bodensee, eine Wanderung im Schwarzwald oder eine Radtour am Rhein sind aber aufgrund der Corona-Krise aktuell nicht möglich. Wir sollen zuhause bleiben und nur für kleine Spaziergänge uns an die frische Luft wagen. Nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern auch für die der Mitbürger.

SÜDKURIER 360 kann die Sehnsucht nach einer Tour durch unsere schöne Region nicht ersetzen. Dank dem Überlinger Fotografen Achim Mende können SÜDKURIER-Leser aber trotz Ausgangsbeschränkung ein Stückchen Region zu sich nach Hause auf die Bildschirme holen. Mit SÜDKURIER 360 können Sie den Hochrhein, den Schwarzwald oder die Bodenseeregion aus einer völlig ungewöhnlichen Perspektive neu entdecken.

Wie funktioniert SÜDKURIER 360? Die Website Rufen Sie Ihren Webbrowser auf und geben Sie folgende Adresse ein: www.suedkurier360.de . Vor ihnen breitet sich nun eine Luftaufnahme unserer Region aus. Reise durch die Region Wenn Sie sich an der Aussicht auf den See und die Alpen satt gesehen haben, sind Ihnen sicher schon die kleinen Marker aufgefallen. Mit einem einfachen Klick darauf können Sie nun nach Friedrichshafen, Meersburg, Singen oder Konstanz reisen und sich diese Städte von oben anschauen. Wollen Sie sich weiter umsehen, klicken Sie auf den Bildschirm, halten Sie die Maus gedrückt und bewegen Sie den Cursor in die gewünschte Richtung. Schneller Wechsel zwischen Landkreisen Wollen Sie sich einen bestimmten Ort anschauen? In der rechten oberen Bildschirmecke finden sie zwei Menüs. Hier können Sie Landkreise und Ortschaften direkt anwählen. In der rechten unteren Ecke finden Sie die Option „Tourenübersicht“. Hier können Sie einzelne Städte genauer erkunden. Virtual Reality SÜDKURIER 360 unterstützt auch Virtual Realitiy – Brillen. Wenn Sie ein entsprechendes Gerät besitzen, können Sie am rechten unteren Bildschirmrand auf das kleine Brillen-Symbol klicken, um die Ansicht zu wechseln.

Die Stunde der Panorama-Touren

Für den Fotografen Achim Mende ist SÜDKURIER 360 eine Herzensangelegenheit: „Ich fotografiere, seit ich eine Kamera in der Hand halten kann. Dabei habe ich mich schon früh für Panorama-Bilder begeistert.“ Für das ehrgeizige Projekt hat Mende außerdem tatkräftige Unterstützung. Neben dem Piloten Gerhard Blessing und seinem Fotografen-Kollegen Ulrich Riebe, der auch für die technische Umsetzung zuständig ist, hat sich Mendes Sohn Jean-Paul als begabter Drohnenpilot entpuppt. „Aus der Sache wurde ein richtiges Vater-Sohn-Projekt“, sagt Achim Mende.

Achim Mende, Fotograf. | Bild: Achim Mende

Die Panorama-Tour durch die Region ist in Kooperation mit der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg entstanden. „Wir haben aus einem Pool mit 1000 Panorama-Aufnahmen geschöpft, die wir aus einem Flugzeug geschossen oder mit der Drohne gemacht haben. Alle Bilder sind in den vergangenen vier Jahren entstanden“, sagt der Überlinger Fotograf.

Auch die Politik ist bereits auf das Projekt aufmerksam geworden: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Minister für Tourismus Guido Wolf haben sich bereits ein eigenes Bild davon machen können.

Auch die Politik ist auf das Projekt aufmerksam geworden: Achim Mende (von links) demonstriert Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Tourismusminister Guido Wolf die Virtual Reality – Funktion. | Bild: Achim Mende

Aber die Entwicklung von SÜDKURIER 360 ist hier noch nicht zu Ende. „Das ist ein Mitmach-Projekt. Städte oder Gemeinden, sogar Kirchen und Museen können sich daran beteiligen“, erklärt Mende. Er hat eine klare Vision davon, wohin sich das Projekt entwickeln soll: „Alle Highlights in Baden-Württemberg können mit nur wenigen Klicks besichtigt werden. Wie eine virtuelle Reise durch unser schönes Bundesland.“