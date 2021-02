Landtagswahl BW Nur für Abonnenten vor 22 Minuten

Endlich wieder mitregieren? Wie die FDP im Wahlkampf punkten will – ein Besuch bei Landtagskandidat Klaus Hoher

Seit zehn Jahren ist die FDP im Landtag in Baden-Württemberg in der Opposition. Noch steht die Partei besser da als im Bund, doch es ist nicht leicht, auf sich aufmerksam zu machen. Doch wer sind die Wähler der FDP? Und was treibt Klaus Hoher um, den Liberalen aus dem Bodenseekreis, dem 2016 auf Anhieb der Sprung in den Landtag gelang?