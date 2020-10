Das Ringen um eine einheitliche Regelung der Quarantänebestimmungen in allen Bundesländern hat zu lange gedauert. Die Zahlen der täglichen Neuinfektionen in Deutschland sind auf Frühjahresniveau angelangt. Die zweite Welle ist da. Ein gemeinsames Konzept fehlt. Jetzt haben sich die Bundesländer im Südwesten zusammengeschlossen, um ein erneutes Chaos an den Grenzen zu verhindern: Eine Ausnahmeregelung für Besuche dies und jenseits der Grenze bis zu 24 Stunden ohne Quarantänepflicht soll kommen, kündigen sie an.

Der Druck wuchs, seit das Robert-Koch-Institut ankündigte, mit Wirksamkeit ab Samstag, 0 Uhr, neue Risikogebiete auszurufen. Ganz Frankreich, die Niederlande und weite Teile der Schweiz sind dann ein Problem: Die Kantone Fribourg, Zürich, Zug, Jura, Nidwalden, Schwyz, Uri zählen dazu, Genf und Waadt bereits seit dem 9. September. Nach der bisherigen Regelung müssen Menschen aus diesen Regionen, die nach Deutschland einreisen wollen, 14 Tage in Quarantäne: und zwar auch, wenn sie nur in Deutschland einkaufen oder einen Kaffee trinken wollen. Faktisch wäre das einer erneuten Einreisebeschränkung gleichgekommen.

Die Schweiz bereitet sich auf steigende Infektionszahlen vor: In Zürich würde ein Corona-Testcenter wurde vor dem Stadtkrankenhaus Triemli errichtet. | Bild: Ennio Leanza

Weil die neue Musterverordnung, die die sehr unterschiedlichen Quarantänebestimmungen der einzelnen Bundesländer angleichen soll, erst vor wenigen Tagen bei den zuständigen Ministerien einging, wurde die Zeit knapp, um sie in Landesrecht zu übertragen. Noch am Donnerstag sagte der Sprecher des Sozialministeriums, Markus Jox, dem SÜDKURIER, die neue Verordnung müsse erst aufgesetzt werden.

Corona Kommen nun klare Corona-Regeln für Grenzgänger? Was die neue einheitliche Quarantäneverordnung bedeutet und was sie bringen könnte Das könnte Sie auch interessieren

Nun zog offenbar der Ministerpräsident selbst die Reißleine: Winfried Kretschmann traf eine entsprechende Absprache mit seinen Amtskollegen aus Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und dem Saarland, Tobias Hans, um vor dem Wochenende Klarheit zu schaffen. Gemeinsam gaben sie am Freitagnachmittag bekannt: „Wir stehen in einem engen interregionalen Austausch mit unseren Partnern und setzen auf eine grenzüberschreitende Pandemiebekämpfung. Deshalb haben unsere drei Länder beschlossen, dass die sogenannte 24-Stunden-Regelung entlang der jeweiligen Grenzen zu den Nachbarländern gelten soll.“

Allerdings sagen die Ministerpräsidenten nicht, wann die Regelung in Kraft tritt. Noch am Nachmittag bitten Mitarbeiter der Landesregierung auf Twitter um Geduld.

Auffällig ist auch, dass die Schweiz in der Mitteilung gar keine Erwähnung findet: „Wir Länder im Herzen Europas haben Grenzen zu den europäischen Nachbarländern Frankreich, Luxemburg und Belgien„, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der Ministerpräsidenten nur: „Wir sind uns einig, dass an keiner dieser Außengrenzen das tägliche Leben, Arbeiten und Studieren durch einen kompletten Lockdown lahmgelegt werden kann. Deshalb darf es keine Einschränkungen im Grenzverkehr geben“, betonten sie. Wenn der letzte Satz wörtlich gilt, könnte man sie auch auf die Schweiz beziehen.

Details stehen noch aus

Noch lässt die konkrete Verordnung aber auf sich warten. Vorab klar ist aber: Die Regelung soll den Menschen in der Grenzregion erlauben, sich „unbeschränkt innerhalb von 24 Stunden im Grenzgebiet zu bewegen und ihrem Alltag grenzüberschreitend und ohne Behinderungen nachzugehen“, wie die Ministerpräsidenten ankündigen. Einen genauen Zeitpunkt, ab wann die Regelung gelten soll, nannten sie aber zunächst nicht.

Bereits am Donnerstagabend war durchgesickert, dass das Staatsministerium „kurzfristig eine generelle Ausnahme von Quarantäne und Test bei einer Reisetätigkeit im Grenzverkehr mit Nachbarstaaten bis zu 24 Stunden ohne Zweckbeschränkung“ anstrebe.