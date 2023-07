Jetzt starten auch die Schüler im Südwesten in die Sommerferien. Auch zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein heißt es: Letzter Schultag! Wie das aussieht, zeigen wir hier.

Bild: Cosima Füchsel

Die 4. Klasse der Theodor-Heuss-Schule in Waldshut freut sich auf den Start in die Sommerferien

Bild: Kerle, Helene

Auch die Erstklässler der 1c von Lehrerin und Konrektorin Meike Dietrich an der Grundschule Engen ist gespannt auf ihre ersten Sommerferien. Für gut sechs Wochen ist an etwa 4150 Schulen im Südwesten Unterrichtspause

Bild: Lorenz, Stefanie

In Pfullendorf jubeln die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse der Sechslindenschule darüber, dass sie wieder ein Schuljahr geschafft haben.

Bild: Hanser, Oliver

Letzter Schultag an der Grundschule Allensbach: Die Klasse 3a startet mit den knapp 1,5 Millionen Schülerinnen und Schülern in Baden-Württemberg in die Ferien

Bild: Hilser, Stefan

Hurra, endlich Sommerferien! Auch die Schülerinnen und Schüler der Wiestorschule in Überlingen freuen sich darauf

Bild: Susanne Eschbach

Jubel auch in Bad Säckingen bei den Kindern der Flößergrundschule. Auch für etwa 120.000 Lehrkräfte an öffentlichen Schulen ist es der letzte Schultag vor den Ferien

Bild: Jörg Büsche

Auch die Klasse 1a der Grundschule in Leimbach ist gespannt, was die Sommerferien bringen.