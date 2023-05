Der 2. Mai ist der Tag gegen Lebensmittelverschwendung. Er wurde von der Umweltorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) ausgerufen. Die Menge an Lebensmitteln, die vom 1. Januar bis zu diesem Tag produziert wurde, landet statistisch gesehen jedes Jahr im Müll. An diesem Tag soll deshalb für einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln sensibilisiert werden.

Elf Millionen Tonnen landen im Müll

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel wurden in Deutschland laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2020 in den Müll geworfen. Ein Drittel dieser Abfälle produzierten die privaten Haushalte. 78 Kilogramm schmeißt jeder Deutsche jährlich weg. Hier werden allerdings (zumindest teilweise) nicht essbare Bestandteile wie Obstschalen mitgerechnet.

Die Hälfte des Abfalls ist noch genießbar

Die Hälfte aller Abfälle in Deutschland wäre noch genießbar gewesen. Obst und Gemüse zählen zu den Lebensmitteln, die in Haushalten am häufigsten weggeworfen werden. Sie machen 35 Prozent des Abfalls aus. An zweiter Stelle kommen bereits zubereitete Gerichte (15 Prozent), sowie Brot und Backwaren (13 Prozent).

Vieles ist auch nach Ablauf nicht verdorben

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Wegwerfdatum. Das ist vielen Verbrauchern nicht bewusst. Die Verbraucherzentrale sagt: „Mindestens haltbar bis“ heißt nicht „Sofort tödlich ab“. Ungeöffnete Milchprodukte können beispielsweise noch Tage bis Monate nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum verzehrt werden – vorausgesetzt, Geruch und Geschmack haben sich nicht verändert.

Nicht alles, was abgelaufen ist, muss gleich weggeschmissen werden. | Bild: Inga Kjer/dpa

Nahrung richtig lagern

Die richtige Lagerung macht den Unterschied. Tomaten und Äpfel gehören nicht in den Kühlschrank, sondern in den Vorratsschrank. Dort sollten sie separat gelagert werden, denn sie strömen Etyhlen aus. Dieses Gas lässt anderes Obst und Gemüse schneller reifen – und verderben. Exotische Früchte wie Ananas sollten hell und bei Zimmertemperatur gelagert werden.

800.000 Tonnen landen beim Handel im Müll

Besonders vermeidbar ist die Lebensmittelverschwendung im Handel. 800.000 Tonnen wurden 2020 im Einzelhandel entsorgt. Ein Grund sind zu große Bestellmengen. Zum Beispiel, wenn vor einem sonnigen Wochenende viel Grillgut bestellt wird und das Wetter dann doch umschlägt.

20 Prozent an Obst und Gemüse werden aussortiert, weil die Produkte nicht der Norm entsprechen. Dazu zählen etwa zu krumme Karotten.

Hoher Ressourcenverbrauch

Für die Herstellung von Lebensmitteln wird Wasser verbraucht, gleichzeitig werden klimaschädliche Gase freigesetzt. Würden alle Lebensmittelabfälle der Erde wie ein Land betrachtet, wäre es der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasen weltweit. Das hat die Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen berechnet.

Lebensmittel aus den Abfallcontainern von Supermärkten zu entnehmen – so wie es diese Aktivisten im Großraum Stuttgart tun – ist in Deutschland verboten. | Bild: Marijan Murat/dpa

Containern soll entkriminalisiert werden

Aktivisten wollen der Verschwendung entgegenwirken, indem sie Lebensmittel aus den Mülltonnen der Supermärkte entnehmen. Das nennt man containern – es ist in Deutschland strafbar. Für eine Entkriminalisierung setzen sich jetzt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ein.