Eine Mehrheit der Kantone will Restaurants schon ab März wieder geöffnet sehen, am Frust der Schweizer Wirte ändert das nur wenig

Der Bundesrat in Bern will Restaurants und Cafés eigentlich nicht vor April wieder öffnen. Den Regierungen in den grenznahen Kantonen ist das zu spät. Sie fordern einen Wiederbeginn der Außengastronomie bereits einen Monat früher. Schweizer Wirten aus der Region reicht jedoch selbst das nicht: Einblick in eine gebeutelte Branche.