Herr Schmetzer, wie fällt Ihre Bilanz nach dem ersten halben Jahr im Amt aus?

Es gibt bisher noch nicht viel zu sagen. Ich habe meine neuen Aufgaben nun ja erst einmal kennengelernt und mir meine Gedanken über die Vereinszukunft gemacht. Jetzt muss man sehen, wie man alles umsetzen kann. Das Ganze steht und fällt damit, die Mitglieder bei Laune zu halten. Wir haben die gleichen Probleme wie alle anderen Vereine auch. Bei den Jugendgruppen ist die Hauptherausforderung, dass sich neue Kinder und Jugendliche überhaupt sportlich betätigen wollen. Hier muss man als Verein attraktiv sein, Mehrwerte bieten und aufzeigen, was man im Verein alles zusammen machen kann.

Was waren Ihre Aufgaben vor ihrer Wahl im Verein?

Ich bin mittlerweile knapp 30 Jahre im Turnverein. Vom Spieler, Kassierer, Hallenverantwortlichen bis hin zum Jugendtrainer habe ich jede Position schon bekleidet.

Warum haben Sie sich dann entschieden, Vorsitzender des Turnvereins Triberg zu werden?

Viele Mitglieder kamen auf mich zu und sagten, sie könnten sich gut vorstellen, dass ich diese Position im Verein gut übernehmen könnte, da ich mich gerne einbringe und auch mal da hingehe, wo es vielleicht unbequem werden kann. Der Verein ist eine Herzensangelegenheit, und wenn ich etwas zum Positiven verändern kann, dann tue ich das gerne. Verantwortung im Job zu übernehmen ist mir nicht fremd – warum dann nicht auch im eigenen Verein?

Der Turnverein Triberg ist mit aktuell knapp 490 Mitgliedern derzeit der größte Verein in der Stadt Triberg. Welche Aufgaben haben Sie in Ihrer neuen Position? Gibt es Schwerpunkte, Ziele, Projekte, die Sie in Ihrer Amtszeit umsetzen wollen?

Neben repräsentativer Arbeit geht es vor allem darum, den Verein zukunftsfähig aufzustellen. Von einer konsequenten Jugendarbeit hin zur Motivation von altgedienten Mitgliedern. Auch einmal unkonventionelle Wege zu gehen, Jugendarbeit voranzutreiben und Kooperationen mit Schulen oder anderen Vereinen einzugehen. Ohne konsequente Jugendarbeit und Präsenz vor Ort werden es Vereine in Zukunft sehr schwer haben.

Wie sehen Sie die Zukunft des Turnvereins?

Ich denke, dass wir durch die Lösung der Spielgemeinschaft mit der SG Hornberg/Lauterbach/Triberg im Bereich Handball sehr gut für die Zukunft aufgestellt sind. Gemeinsam mit vielen helfenden Händen kann man einfach mehr erreichen und die sportliche Attraktivität ist dadurch natürlich auch gestiegen. Beim Turnen sieht das noch ein wenig anders aus. Hier müssen wir noch einige Schritte gehen, um wieder breiter für die Zukunft aufgestellt zu sein. Aber auch hier bin ich optimistisch.

Haben Sie konkrete Pläne, wie die Schritte im Bereich Turnen aussehen sollen?

Wir wollen beispielsweise beim Kinderferienprogramm der Stadt Triberg etwas auf die Beine stellen. Die Pläne dazu stecken aktuell jedoch noch in den Kinderschuhen. Wir wollen auf alle Fälle mehr Kinder für den Turnsport begeistern, das gilt allerdings auch für die Handballabteilung, wo wir einen FSJler im Einsatz haben, der aus unseren eigenen Reihen kommt und den Nachwuchs für den Mannschaftssport begeistern soll. Das sind die ersten Pläne, die wir umsetzen wollen.