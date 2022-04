Bodensee vor 37 Minuten

Zwei Flugunfälle an einem Tag: Hat die Freizeit-Fliegerei ein Sicherheitsproblem?

Zwei Flugunfälle am Bodensee innerhalb eines Tages: Liegt das an mehr Fliegern in der Luft oder kann es auch andere Ursachen geben? Experten sagen: An der Sicherheit muss gearbeitet werden. Dafür gibt es mehrere Gründe.