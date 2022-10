Städtepartnerschaften mit Frankreich erlebten in den 1970er-Jahren einen Boom. Inzwischen sind sie in die Jahre gekommen. Mancher Besuch ähnelt einer Pflichtübung mit erlahmendem Schwung. Umso erfrischender sind Bücher wie das von Lucia Meyer. Die ehemalige Lehrerin aus Wahlwies bei Stockach schildert auf 106 Seiten die Geschichte einer Freundschaft, die es der Logik nach nicht geben kann.

Das Buch mit dem Titel „Jenseits der Grenze“ erzählt vom Leben zweier Familien. Die eine wohnt in Frankreich, die andere in Wahlwies, wo in der fraglichen Zeit vor allem bäuerliche Familien lebten. So auch Familie Schatz mit den vier Enkelinnen – darunter Lucia.

Besuch aus Frankreich: Georges Martin (links) und seine Frau (Mitte) treffen die Mutter, eine geborene Schatz. | Bild: privat

1943 wird dem elterlichen Hof ein Zwangsarbeiter zugeteilt, der sich rasch einlebt und Freude an der Landwirtschaft hat. Am Ende des für Deutschland verlorenen Krieges kehrt er zurück in seine Heimat im Burgund.

Viele Jahre später steht dieser Georges Martin plötzlich vor der Tür in Wahlwies. Die Familie ist erst überrascht, dann entzückt. Eine unglaubliche Freundschaft entwickelt sich in einer Zeit, als die Annäherung der alten Erbfeinde noch als unmöglich galt. Man besuchte sich gegenseitig. Und wenn Monsieur Martin später mit der ganzen Familie angefahren kam, dann wurde in Wahlwies gefeiert, das Auto mit reichem Ertrag beladen und erst dann zurück nach Dijon entlassen.

Lucia Meyer ist heute 72, selbst fünffache Mutter und Großmutter. Die Freundschaft über die Grenzen hat sie bisher immer begleitet. Ihr Buch schildert den erst behutsamen, dann regelmäßigen Besuch mit großer erzählerischer Kraft. Sie schreibt in einfachen und schnörkelfreien Sätzen.

Schwager Tonton in deutsches KZ verschleppt

Doch bildet diese unmögliche Freundschaft zweier Familien nur eine Hälfte des Buchs. Lucia Meyer kontrastiert die harmonische Erzählung des versöhnten Zwangsarbeiters mit der Erzählung seines Schwagers Tonton, der eben nicht den Deutschen diente. Tonton ging in den französischen Widerstand, wurde gefasst und in deutsche Konzentrationslager verschleppt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg schrieb er seine Erlebnisse auf, daraus hat Lucia Meyer zentrale Teile in ihr Buch übernommen. Die Sätze sind teils harte Kost. Tonton schreibt ungeschminkt auf, was ihm durch seine deutschen Peiniger widerfuhr.

Freundschaft mit dem ehemaligen Zwangsarbeiter: Eines Tages stand bei Familie Schatz-Kramer (in der oberen Reihe die Eltern) Georges Martin (rechts außen, weißes Hemd) vor der Tür und überraschte seine ehemaligen Arbeitgeber in Wahlwies, denen er im Krieg als Zwangsarbeiter zugeteilt war. Die Familie hatte vier Töchter: Lucia (vorn, Mitte) hat die Geschichte dieser unverhofften Annäherung Jahrzehnte später niedergeschrieben. | Bild: privat

Am härtesten war offenbar das Regime im Konzentrationslager Dora Mittelbau, wo die Insassen unter widrigen Bedingungen an der Großrakete mit Namen „Vergeltungswaffe 2“, kurz V2, arbeiteten. Bei seiner Entlassung wog der Franzose knapp 40 Kilogramm.

Mehr als Heimatliteratur

Durch die Gegenüberstellung dieser beiden französischen Schicksale gewinnt der Bericht eine Wucht. Erst dadurch übersteigt er den Bereich der Heimatliteratur. Was die ehemalige Studienrätin Lucia Meyer zusammengetragen hat, ist ein Stück Zeitgeschichte.

Der Einband des Buches „Jenseits der Grenze“. | Bild: Ulrich Fricker

„Das Buch ist eine Mahnung“, sagte Johannes Waldschütz, Leiter des Stockacher Stadtmuseums, bei der Vorstellung des Werks. Und es ist eine Fundgrube für jeden, der sich für das Leben einer Familie auf dem Land Mitte des vorigen Jahrhunderts interessiert.