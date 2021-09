Heute wohnt die 85-jährige Claudine Geddert in Überlingen. Im Rückblick schildert sie ein ungewöhnliches Kapitel weiblicher Emanzipation in der evangelischen Kirche – und wie sich gegen neidische und mobbende Männer durchsetzen konnte.

Claudine Geddert ist eine freundliche und stille Frau. Die 85-Jährige lebt alleine in ihrer Wohnung in einem Hochhaus in Überlingen. Vom Balkon aus sieht sie über den Bodensee bis zum Bodanrück. Schon das sei ein Grund, erst einmal nicht ins